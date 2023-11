Błaszczak po spotkaniu z Austinem: za obronność mają odpowiadać państwa narodowe, a nie wyimaginowana armia europejska

Za obronność powinny odpowiadać państwa narodowe, a nie jakaś wyimaginowana armia europejska – oświadczył we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem.

Szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się we wtorek z szefem Pentagonu Lloydem Austinem w Wysokiej Głogowskiej k. Rzeszowa. “Przed chwilą miałem sposobność rozmawiać z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem. W drodze powrotnej z Kijowa rozmawialiśmy na temat współpracy polsko-amerykańskiej w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście ataku rosyjskiego na Ukrainę” – oświadczył po spotkaniu, cytowany przez portal WNP.

🇵🇱-🇺🇸 relacje wzmacniają bezpieczeństwo na wschodniej flance #NATO Dziś minister @mblaszczak spotkał się z @SecDef 🇺🇸 Lloydem Austinem. Tematem rozmów była wojskowa współpraca dwustronna oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie. 📄 https://t.co/aB8aBC7xpj pic.twitter.com/LCxmE9lYj1 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 21, 2023

Wyraził opinię, że relacje polsko-amerykańskie są kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kraju i dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki. “Można powiedzieć, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, czego dowodem jest fakt, że w Polsce stacjonuje ok. 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich” – powiedział.

Jego zdaniem, “świetne relacje z USA” sprawiają, że Wojsko Polskie jest wyposażane w nowoczesną broń, czego przykładem są czołgi Abrams.

Minister @mblaszczak: z @SecDef rozmawialiśmy także o naszej współpracy wojskowej, w tym współpracy w ramach @VCorps. Chcę podkreślić otwartość @SecDef na współpracę z Polską. To dobry sygnał dla bezpieczeństwa. Relacje 🇵🇱&🇺🇸 są gwarantem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. pic.twitter.com/XTpihkqLLC — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 21, 2023

Błaszczak przekazał, że podczas spotkania przedstawił też “nasz pogląd dotyczący położenia nacisku na NATO”. “Stwierdziłem, że jakakolwiek rywalizacja między Sojuszem a UE, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest bardzo zła” – zaznaczył.

Jak podkreślił, ważne jest, by za obronność odpowiadały państwa narodowe, a nie “jakaś wyimaginowana armia europejska tudzież przeniesienie kompetencji na poziom europejski”.

“To byłoby bardzo groźne w przypadku zmiany traktatów. Na ten temat w tym tygodniu odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim. Przeniesienie kompetencji z poziomu narodowego na poziom europejski zagraża bezpieczeństwu naszej Ojczyny, Polski” – dodał.

Dodał, że armia USA jest ważnym wzorem do naśladowania dla Sił Zbrojnych RP, które w przyszłości mają się stać najsilniejszą armią lądową w Europie.

“Naszą ambicją jest zbudowanie najsilniejszej armii lądowej w Europie. Takie – mam głęboką nadzieję – będzie wojsko polskie. Robimy wszystko, żeby tak było, żeby Wojsko Polskie było liczebnie większe, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesną broń” – powiedział Błaszczak.

Wskazał, że obecna liczebność polskiej armii to ponad 193 tys. żołnierzy, a liczba 300 tys. jest wciąż możliwa do osiągnięcia. “Bardzo mocno podkreślam, ze pod bronią mamy już ponad 193 tys. żołnierzy. W tej liczbie są żołnierze zawodowi, są żołnierze obrony terytorialnej i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Trzeba to jasno wyłożyć, że 300 tys. armia jest jak najbardziej możliwa do zbudowania, tylko trzeba chcieć i trzeba potrafić to zrobić” – oświadczył.

Szef MON przekazał, że jego rozmowy z szefem Pentagonu dotyczyły “współpracy polsko-amerykańskiej w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście ataku rosyjskiego na Ukrainie”.

