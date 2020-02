Amerykański niszczyciel wpłynął na Morze Czarne

Amerykański niszczyciel USS „Ross” po raz kolejny wpłynął na Morze Czarne. Wcześniej pojawił się na tym akwenie w grudniu ubiegłego roku.

Informacja o tym, że USS „Ross” płynie przez cieśniny tureckie w kierunku Morza Czarnego znalazła się w niedzielę rano na twitterowym koncie amerykańskiej 6. Floty. Według komunikatu obecność okrętu na tym akwenie jest związana z „prowadzeniem operacji bezpieczeństwa morskiego, zwiększaniem stabilności morskiej regionu oraz potencjału marynarki wojennej” z sojusznikami z NATO oraz „partnerami w regionie”.

USS ROSS (DDG 71) is back! The ship has begun its northbound strait transit en route to the Black Sea, Feb. 23, to conduct maritime security operations and enhance regional maritime stability and naval capability with our @NATO allies and partners in the region. #powerforpeace pic.twitter.com/TW0WAJK0OA

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 23, 2020