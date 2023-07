Biały Dom odpowiada na słowa Miedwiediewa

Młoda mieszkanka Togliatti trafi przed sąd pod zarzutem namawiania do dezercji i dołączania do oddziałów Rosjan walczących po stronie Ukrainy.

13 lipca Sąd Rejonowy w Samarze skierował 24-letnią Polinę Jewtuszenko do aresztu śledczego pod zarzutem przygotowania do zdrady stanu. W komunikacie prasowym sądu poinformowano wówczas, że dziewczyna „namówiła mieszkańca Samary do popełnienia zdrady stanu” – do wstąpienia do Legionu „Wolność Rosji”, domniemanej organizacji zbrojnej bazującej na Ukrainie, mającej kierować emigrantów z Rosji do walki z jej armią atakującą zachodniego sąsiada.

W poniedziałek portal Mediazona przytoczył dokładniejsze informacje jakie opublikował w swoim oświadczeniu wydział Federalnej Służby Bezpieczeństwa w obwodzie samarskim. Specsłużba nie podał nazwiska aresztowanej, ale dołączyła od oświadczenia zdjęcie z sądu z jej zamazaną twarzą. Widoczne są na nim włosy w podobnym niebiesko-fioletowym odcieniu, jaki miała Jewtuszenko na ostatnich zdjęciach na Instagramie, twierdzi Mediazona.