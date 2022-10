Rosyjska rakieta spadła na terytorium Mołdawii [+VIDEO/+FOTO]

Wystrzelony przez siły rosyjskie, a strącony przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy pocisk rakietowy spadł w miejscowości Naslavcea, na północy Mołdawii – przekazało w poniedziałek mołdawskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Mołdawski resort spraw wewnętrznych poinformował, że nikt nie ucierpiał w wyniku poniedziałkowego zdarzenia. Zniszczone zostały jednak szyby pobliskich domów, co było efektem eksplozji – podaje agencja Reuters.

Rosyjski pocisk został strącony przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy.

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie pokazujący dym unoszący się po zestrzeleniu rakiety. Zdarzenie miało miejsce około godziny 9 czasu lokalnego.

A resident of the Moldovan village of Naslavcea filmed a video in which he showed smoke over the Ukrainian city of Novodnistrovsk and reported three explosions pic.twitter.com/t3rll8bnA5

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 31, 2022