Sikorski dla Bloomberga: Nie udzielenie pomocy Ukrainie będzie miało “poważne konsekwencje” dla USA

Przewodniczące Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła rozpoczęcie tej misji w poniedziałek. We wtorek przywódca jemeńskiego Ansarullahu, Abd al-Mail al-Huti odpowiedział jej wpisem na X. Uznał on, że to pojawienie się europejskich okrętów wojennych zwiększy militaryzację wód Zatoki Adeńskiej i Morza Czerwonego i w efekcie doprowadzi do jeszcze większych zakłóceń w dostawach towarów z Azji do Europy, jak podała irańska agencja informacyjna IRNA.

Także we wtorek przedstawicielstwo Iranu przy ONZ zdecydowanie zaprzeczyło oskarżeniom USA, które wskazały na Teheran, jako dostarczający Jemeńczykom broni, jakiej używają oni do ataków na zachodnie statki na wodach oblewających Jemen. "Iran kategorycznie odrzuca te bezpodstawne oskarżenia, traktując je jako pretekst używany przez Stany Zjednoczone do usprawiedliwienia i legitymizacji swoich nielegalnych działań i agresji militarnej na Jemen" - treść listu do Rady Bezpieczeństwa zacytowała we wtorek IRNA.