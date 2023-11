Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Abramsów do Rumunii

Według poufnego raportu Komisji Europejskiej, do którego dotarło RMF FM, Ukraina wciąż ma „wiele do zrobienia, między innymi w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwa żywności” w kwestii wstąpienia do UE.

Brukselska korespondentka RMF FM dotarła do poufnego raportu Komisji Europejskiej w sprawie Ukrainy. Dotyczy on dostosowania tego państwa do ewentualnego członkostwa w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że KE będzie rekomendować krajom członkowskim UE rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy we wspólnocie. Zaznaczono jednak, że jak relacjonuje RMF FM, „Ukraina ma jednak jeszcze wiele do zrobienia, między innymi w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwa żywności”.