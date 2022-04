Ukraińskie wojsko odzyskało kontrolę nad obszarem wokół Kijowa [+VIDEO]

Siły ukraińskie zajęły wszystkie obszary wokół Kijowa – podała w niedzielę agencja prasowa Reuters. Burmistrz wyzwolonej Buczy poinformował, że podczas miesięcznej okupacji przez armię rosyjską zginęło około 300 mieszkańców. Według nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych, ciała wciąż leżały na ulicach.

Ukraińskie wojska odbiły ponad 30 miejscowości i wsi wokół Kijowa, poinformowali w sobotę ukraińscy urzędnicy, którzy po raz pierwszy od czasu inwazji Rosji 24 lutego przejęli całkowitą kontrolę nad regionem stołecznym.

W Buczy, mieście sąsiadującym z Irpieniem, dziennikarze Reutersa widzieli ciała leżące na ulicach oraz dłonie i stopy wielu zwłok wystających z grobu na terenie cmentarza. „Cały region kijowski jest wyzwolony od najeźdźcy” – napisała w sobotę na Facebooku wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

Służba ratunkowa Ukrainy poinformowała, że ​​w ciągu jednego dnia podczas przeszukania wsi Dmytriwka na zachód od stolicy znaleziono ponad 1500 materiałów wybuchowych.

Ministerstwo obrony Rosji nie odpowiedziało na prośbę o komentarz w sprawie zarzutów dotyczących min. Reuters nie mógł ich samodzielnie zweryfikować. Moskwa zaprzecza atakowaniu cywilów i odrzuca zarzuty o zbrodnie wojenne. Burmistrz Buczy podał, że w trakcie okupacji zginęło ponad 300 mieszkańców.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022