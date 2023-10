Norwegia może zapłacić Ukraińcom za powrót do domu

Norwegia może zapewnić pomoc finansową obywatelom Ukrainy, którzy chcą wrócić do domu. Poinformowano o tym na stronie internetowej norweskiego urzędu imigracyjnego.

Jak przekazała agencja prasowa Unian powołując się na norweski urząd imigracyjny, Norwegia może zapewnić pomoc finansową obywatelom Ukrainy, którzy chcą wrócić do domu.

„Jeśli posiadasz ważne zezwolenie na pobyt w Norwegii, ale teraz chcesz wrócić do swojego kraju, możesz ubiegać się o stypendium od władz norweskich. Musisz uzyskać ochronę zbiorową lub zezwolenie na pobyt z ważnych powodów humanitarnych, lub musieliście mieć zezwolenie na imigrację rodzinną razem z osobą należącą do jednej z tych grup” – wyjaśniają.

Tym samym Ukraińcy mogą otrzymać w gotówce 17 500 koron norweskich (około 58 tys. hrywien) na powrót do domu i osiedlenie się na Ukrainie. Jednocześnie Norwegia nie może pomóc w transporcie.

Czesi chcą zachęcać ukraińskich uchodźców do powrotu do swojej ojczyzny. Sprawę opisał w tym miesiącu portal Money.pl, powołując się na serwis dla Ukraińców w Polsce, ukrayina.pl. Według tych informacji, chodzi o wprowadzenie w najbliższym czasie zmian w prawie, które mogłyby zachęcać Ukraińców do powrotu na Ukrainę. Jednym z pomysłów jest umożliwienie sfinansowania tego procesu. Dzięki poprawce do tzw. „lex Ukraina”, uchodźcy mieliby otrzymać zwrot kosztów powrotu do swojego kraju.

Jednocześnie, zmiany w regulacjach dotyczących obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, mają przedłużyć tymczasową ochronę przyznaną takim uchodźcom do końca 2025 roku.

Jak wynika z badań, jedna czwarta uchodźców chce wrócić z Czech na Ukrainę, natomiast połowa deklaruje chęć pozostania za granicą.

Sami Czesi, według tych badań, w większości (71 proc.) opowiadają się za dalszym pomaganiem uchodźcom z Ukrainy, ale pod warunkiem, że pomoc będzie mieć charakter czasowy.

Dodajmy, że o sprawie czeskie i ukraińskie media informowały już w sierpniu br.

Serwis ukrayina.pl zwraca uwagę, że w czerwcu br. doradcy ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego zwracali uwagę na konieczność zachęcania Ukraińców do powrotu do kraju. Sugerowano przy tym, że sojusznicy Ukrainy powinni udzielać wsparcia finansowego również takim osobom.

W czerwcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Ukraińców którzy opuścili kraj, aby wrócili. Jak podkreślił wówczas ukraiński prezydent, bez emigrantów nie uda się odbudować kraju.

Kresy.pl/Unian