„Polskie obozy koncentracyjne” w materiale CNN o pomocy Ukraińcom przez Żydów [+VIDEO]

W reportażu amerykańskiej telewizji CNN o pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom przez środowiska żydowskie w Polsce użyto frazy „polskie obozy koncentracyjne”. W materiale żydowską szczodrość wobec Ukraińców przeciwstawiono rzekomej polskiej obojętności w czasie Holokaustu. Przeciwko słowom o „polskich obozach” zaprotestował ambasador RP w Waszyngtonie.

W reportażu CNN, który ukazał się w poniedziałek, pokazano przykłady pomocy niesionej ukraińskim uchodźcom przez Żydów, głownie w Polsce. Występujący w reportażu Jan Gerber, który udostępnił Ukraińcom część swojego mieszkania w Warszawie, motywował swoją pomoc tym, że w czasie II wojny światowej ktoś pomógł jego przodkom. Jednak jego babcia zginęła w obozie śmierci w Treblince.

„Z sześciu milionów Żydów zamordowanych w Holokauście około połowa została zamordowana w polskich obozach koncentracyjnych [dosłownie: Poland’s concentration camps – red.]” – słyszymy w reportażu z ust dziennikarki CNN Kyung Lah.

W materiale wspomniano o zebraniu 100 mln dolarów na pomoc uchodźcom z Ukrainy przez środowiska żydowskie, głównie z USA. „Wysiłek [pomocy środowisk żydowskich] skoncentrował się w Polsce, gdzie podczas II wojny światowej większość nie pomagała” – mówi Kyung Lah. Dziennikarka zapytała głównego rabina Polski Michaela Schudricha, „jak ta skomplikowana historia motywuje dzisiaj społeczność żydowską”.

„Nadszedł czas, aby zrobić to, co musieliśmy zrobić dla nas 80 lat temu… Jeśli nadal mamy gdzieś w naszych sercach smutek, że więcej osób nie pomogło, musi nas to popchnąć do tego, abyśmy teraz pomogli więcej” – odpowiedział Schudrich.

Przeciwko użyciu frazy „polskie obozy” w materiale CNN zaprotestował na Twitterze ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski. „Nie było czegoś takiego jak +polskie obozy koncentracyjne+. Były to niemieckie nazistowskie obozy w okupowanej przez Niemców Polsce. Nie określilibyście Buczy jako +ukraińskiej rzezi+ lub Srebrenicy jako +bośniackiej masakry+, prawda?” – napisał Magierowski.

Words matter, dear @CNN. There was no such thing as „Poland’s concentration camps”. Those were German Nazi camps in German-occupied Poland. You would not refer to Bucha as “Ukraine’s carnage” or to Srebrenica as “Bosnia’s massacre”, would you? @AuschwitzMuseum @HolocaustMuseum https://t.co/4TDCOzrd9O

— Marek Magierowski (@mmagierowski) April 11, 2022