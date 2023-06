Litewskie M113 i NASAMS dla Ukrainy [+FOTO]

Litewski rząd zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie zarówno pojazdy opancerzone, jak i amunicję.

Służba prasowa Ministerstwa Obrony Litwy poinformowała w środę na swoich portalach społecznościowych, że litewski rząd zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie zarówno pojazdy opancerzone, jak i amunicję.

Nowa pomoc wojskowa Litwy obejmuje:

10 gąsienicowych transporterów opancerzonych M113;

2,5 miliona sztuk amunicji do broni strzeleckiej;

tysiące amunicji przeciwpancernej do granatników.

Przedstawiciele resortu obrony kraju nie podali rodzaju planowanej do przeniesienia amunicji przeciwpancernej.

🔜The new Lithuanian military assistance to Ukraine also includes 10 more M113 armoured personnel carriers, over 2.5 million rounds of ammunition & thousands of pieces of anti-tank ammunition for grenade launchers. Total value of our military assistance now exceeds €500 Million. https://t.co/Dk1dUWomST pic.twitter.com/W7wAtS1yPk

— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) June 28, 2023