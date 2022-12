Powstał dokument o prześladowaniu Węgrów z Zakarpacia przez państwo ukraińskie w czasie wojny

Według nowego, węgierskiego filmu dokumentalnego, Ukraina wykorzystuje wojnę z Rosją do wywierania presji na mniejszość węgierską. Węgrzy z Zakarpacia mają być masowo wysyłani na front lub nakłaniani do wyjazdu z Ukrainy, zaś na ich miejsce sprowadzani są Ukraińcy z głębi kraju.

Na Węgrzech powstał film pt. „Ukraina wzięła jako zakładników zakarpackich Węgrów”, przedstawiający aktualne łamania praw autochtonicznej mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu przez władze Ukrainy i podległe jej służby.

Jak czytamy w opisie filmu w serwisie YouTube, „Ukraina nie zdała egzaminu z praw człowieka”. Twórcy zarzucają państwu ukraińskiemu, że poważnie narusza indywidualne i zbiorowe prawa mniejszości narodowej Węgrów, będących rdzennymi mieszkańcami Zakarpacia. Zaznaczają, że dochodzi tam do „genocydu językowego”, także swego rodzaju „czystek etnicznych”, w efekcie przemieszczania ludności.

Według zaprezentowanego materiału, Ukraina wykorzystuje mniejszości narodowe i etniczne jako „mięso armatnie” na wojnie z Rosją. Jak podano, liczba zmobilizowanych Węgrów z Zakarpacia jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do etnicznych Ukraińców.

Zdaniem części komentatorów, zakarpackim Węgrom daje się wybór: albo wyjechać z Ukrainy, albo trafić na front.

Jeden z Węgrów, który wypowiada się w filmie, opowiada, że na Zakarpacie przyjeżdżają młodzi ludzie z centralnej Ukrainy, podczas gdy Węgrzy są mobilizowani i wysyłani na wojnę z Rosją. Twierdzi, że jednego Węgra, gdy jechał samochodem, zatrzymała ukraińska policja i „z miejsca zabrali go na front”. Jego zdaniem, celem jest wysłanie na wojnę jak najwięcej ludzi z Zakarpacia. Nieliczne wyjątki mają dotyczyć m.in. niepełnosprawnych i opiekunów takich osób. Jednocześnie, wewnętrzni przesiedleńcy z centralnej części kraju mają być umieszczani w jakoby „opuszczonych” przez Węgrów domach.

Według tych relacji, trudności dotyczą również tych, którzy chcą spotkać się ze swoimi bliskimi, którzy wyjechali z Ukrainy, w ramach systemu łączenia rodzin. Skorzystanie z tzw. ścieżki humanitarnej jest, jak twierdzi mężczyzna z filmu, bardzo trudny. Ponadto, Węgrom każe się wracać na Ukrainę w ciągu 30 dni, pod groźbą kar finansowych lub więzienia. Jego zdaniem, ci Węgrzy, którzy w czasie wojny wyjechali z Ukrainy na Węgry, raczej już na Zakarpacie nie powrócą.

In droves, ethnic Hungarians are being profiled and sent to the front. While the ‘brave’ Ukrainians from Central Ukraine are given 'abandoned’ homes in Transcarpathia to seek 'refuge’. 🇭🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4f7fbO6tuA

— Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) December 19, 2022