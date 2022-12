CNN: zestawy do tworzenia „inteligentnych bomb” w kolejnym pakiecie dla Ukrainy

Jak poinformowało w sobotę Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii - "W ramach swojego pakietu pomocy Zjednoczone Królestwo dostarczyło Siłom Zbrojnym Ukrainy precyzyjne rakiety Bromstone 2. Ta pomoc odegrała kluczową rolę w powstrzymywaniu natarcia Rosji".

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.