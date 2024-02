Media: Rosja wykorzystuje na Ukrainie systemy Starlink

Rosja wykorzystuje na Ukrainie systemy Starlink od firmy SpaceX – podaje serwis „Defense One”, powołując się na swoje źródła.

Jak pisze serwis „Defense One”, siły rosyjskie najwyraźniej używają na Ukrainie systemów łączności satelitarnej Starlink od firmy SpaceX. Jak dotąd, firma Elona Muska kojarzona była z pomaganiem Ukraińcom.

Portal powołuje się na źródła ukraińskie. Pierwsze z nich podało, że ukraińscy wojskowi po raz pierwszy wykryli, że na froncie Rosjanie używają systemów Starlink kilka miesięcy temu. Ocenia, że siły rosyjskie na całej długości frontu korzystają z dziesiątek terminali systemu. Zaznacza, że jeśli będą mieć ich setki, to sytuacja dla Ukraińców bardzo się pogorszy.

Drugie źródło potwierdziło te informacje, dodając, że skala wykorzystywania Starlinków przez Rosjan rośnie.

„Defense One” zaznacza, że taka sytuacja oznacza problemy dla ukraińskiej armii, której już poważnie brakuje amunicji, głównie artyleryjskiej. Dodaje, że rosyjscy ochotnicy chwalili się w sieciach społecznościowych, że dla armii zakupiono terminale Starlink.

Rzecznik Pentagonu Jeff Jurgensen przyznał, że USA wiedzą o takich doniesieniach, ale przekierowali dziennikarzy do strony ukraińskiej.

W czwartek SpeceX oświadczyło, że nie robi żadnych interesów ani z rosyjskim rządem, ani z rosyjską armią. „Starlink nie jest aktywny w Rosji, co oznacza, że usługi nie będą działać w tym kraju” – zaznacza firma. Dodaje, że nigdy nie sprzedawała ani nie wysyłała swoich systemów do Rosji. Jednak liczne rosyjskie firmy reklamują się jako ich sprzedawcy. SpaceX odpowiada, że sklepy te oszukują swoich klientów.

Portal „Defense One” zwraca jednak uwagę, że Rosjanie mogą stosunkowo łatwo kupić Starlinki za granicą, a następnie sprowadzić do kraju i przekazać armii. Tak twierdzi ukraińskie źródło serwisu.

W tym kontekście SpaceX oświadcza, że jeśli zdobędzie wiedzę o tym, iż jakiś terminal Starlink jest użytkowany przez stronę nieuprawnioną lub objętą sankcjami, to zostanie to zbadane. Zaznacza, że w razie potwierdzenia takich informacji firma podejmie działania, by zdezaktywować terminal.

Zdaniem części ekspertów, wojska rosyjskie mogą ukrywać przed SpaceX możliwość wykorzystania Starlink, np. przesyłając fałszywy sygnał GPS, przez co firma sądzi, że dane urządzenie jest na terytorium kontrolowanym przez Ukraińców.

Niedawno „Business Insider” pisał, że od początku wojny Rosja wykorzystuje systemy zakłócające, próbując odciąć siły ukraińskie od komercyjnych satelitów. Według analityków, na których powołuje się Business Insider, Rosja próbuje odciąć Ukrainie dostęp do satelitów Starlink Elona Muska.

Zobacz też: Polska przekazała Ukrainie 5000 Starlinków

Internet satelitarny zapewnił Ukraińcom dostęp do Internetu i prowadzenie ich przedsiębiorstw podczas wojny. Ułatwiło to także żołnierzom komunikację na linii frontu, a także działanie systemów uzbrojenia i dronów. Sygnały Starlink są silniejsze i bardziej skoncentrowane, ponieważ te satelity działają na znacznie niższych wysokościach niż satelity stacjonarne. Ponieważ satelity Starlink znajdują się bliżej Ziemi, opóźnienie między działaniem użytkownika a reakcją sieci – jest krótsze. Przyspiesza to przesyłanie strumieniowe.

Defense One / Kresy.pl