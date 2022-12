Putin zapowiada zniszczenie systemów Patriot, które trafią na Ukrainę

Dobrze, niech dostarczą. „Pstrykniemy” też Patrioty – zapowiedział prezydent Rosji, Władimir Putin, komentując decyzję USA o wysłaniu Ukrainie systemów Patriot.

W czwartek prezydent Rosji, Władimir Putin, skomentował decyzję Stanów Zjednoczonych o dostarczeniu Ukrainie baterii rakietowego systemu obrony powietrznej Patriot. Oświadczył, że Rosja może je z łatwością wyeliminować.

– Mówią, że mogą Patrioty tu [na Ukrainie – red.] zaraz dostarczyć. Dobrze, niech dostarczą. „Pstrykniemy” też Patrioty. Tam trzeba będzie coś w miejsce Patriotów dostarczyć, trzeba będzie opracować nowe systemy. To złożony, dług proces. Wszystko nie jest takie proste – powiedział rosyjski prezydent. Jego zdaniem, to stary system, który nie będzie działać tak, jak rosyjski S-300.

Putin zaznaczył też, że zasoby NATO nie są bliskie wyczerpana. – Kwestia jest inna. Chodzi o to, że na Ukrainę trafia uzbrojenie z dawnych państw Układu Warszawskiego, głównie produkcji sowieckiej. I to ta broń jest bliska wyczerpania. Praktycznie wszystko tam powybijaliśmy, wypaliliśmy. Można się tam doliczyć kilkudziesięciu pojazdów opancerzonych. No, kilkuset. W takiej skali. Zniszczyliśmy dużo, to prawda. I ten sprzęt jest na wyczerpaniu.

Zdaniem rosyjskiego prezydenta, możliwość przejścia Ukrainy na uzbrojenie natowskie wygląda wątpliwie, bo „to nie takie proste”. – Trzeba poczynić przygotowania i przeszkolić ludzi. Musi być wystarczająco dużo części zapasowych. Sprzęt musi przechodzić serwis i naprawy. To poważna sprawa, to nie będzie proste.

Putin powątpiewa też w możliwości przemysłów zbrojeniowych państwa zachodnich, żeby podołać takiemu wyzwaniu. Przyznał, że amerykańska zbrojeniówka może przyspieszyć, „ale tam to też nie jest zbyt proste, ponieważ trzeba przeznaczyć dodatkowe pieniądze na to”. Oświadczył też, że Moskwa dokładnie liczy wszystko, co jest dostarczane na Ukrainę, ile broni było w magazynach oraz co Ukraina może wyprodukować sama i na kiedy.

Putin przyznał, że Rosja również zużywa swoje zasoby. – Nie będę mówił o statystykach, ile pocisków używamy dziennie. To wielkie liczby… Ale różnica między nami a tymi, którzy są przeciwko nam, jest taka, że ukraiński przemysł zbrojeniowy, o ile jeszcze nie został całkowicie wyzerowany, to szybko zbliża się do tego stanu. Już wkrótce nie zostanie im żadna baza, podczas gdy nasze rosną.

Rosyjski przywódca potwierdził przy tym, że rosyjskiej armii brakuje pewnych rodzajów uzbrojenia. – Ciągle czegoś nam brakuje. Widzimy, czego: amunicji krążącej, dronów itd. Ale mamy zapas operacyjny. Wiemy, kto i ile może wyprodukować, kiedy i w jakiej ilości. Mamy własne źródła finansowania na ten cel, żeby zabezpieczyć pracę ośrodków naukowo-technologicznych i samej produkcji. Owszem, są kwestie dotyczące zwiększenia tempa i ilości [produkcji – red.]. Jesteśmy w stanie to zrobić i na pewno sobie z tym poradzimy.

Putin powiedział też, że im szybciej konflikt się skończy, tym lepiej. – Będziemy dążyć do tego, żeby to wszystko się skończyło, a im szybciej, tym oczywiście lepiej – zaznaczył. Jego zdaniem, intensyfikacja działań wojennych może doprowadzić do „niepotrzebnych strat”.

Prezydent Ukrainy złożył w środę wizytę w Waszyngtonie, gdzie był podejmowany przez prezydenta USA Joe Bidena oraz przez amerykański parlament, w którym przemawiał. Przy tej okazji władze Stanów Zjednoczonych ogłosiły kolejną transzę pomocy wojskowej dla państwa Zełenskiego o wartości 1,85 mln dol., w tym baterii systemu Patriot.

Prowokacyjne działania Stanów Zjednoczonych na Ukrainie nieuchronnie doprowadzą do eskalacji, której konsekwencje mogą być nieprzewidywalne – przekonywał ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Anatolij Antonow, komentując wizytę prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie.

Czytaj także: Kreml komentuje wizytę Zełenskiego w USA

Tass / Kresy.pl