Rosjanie mają 10 razy więcej jeńców niż Ukraińcy – znaczne straty tych drugich

Gazeta „The Independent” dotarł do raportu brytyjskiego wywiadu, z którego wynika, że Ukraińcy ponoszą na wojnie z Rosją ogromne straty.

Wyrażają się on chociażby w liczbie jeńców jakie przetrzymują w tej chwili obie strony. O ile w niewoli Ukraińców przebywać ma około 550 rosyjskich jeńców, to w rękach Rosjan jest aż 5,6 tys. żołnierzy ukraińskich. „Rosjanie nalegają na wymianę więźniów w stosunku jeden do jednego. Oznacza to, że przy zachowaniu status quo do czasu zawarcia porozumienia pokojowego w rosyjskich więzieniach może przebywać 4,5 tys. ukraińskich więźniów” – napisano w raporcie, które treść, za brytyjską gazetą, przytacza w czwartek rp.pl.

Według raportu oddziały ukraińskie ponoszą na donbaskim froncie ogromne straty. Są one tak znaczące, że mają „poważnie demoralizujący wpływ na siły ukraińskie, jak również bardzo realny efekt materialny. Przypadki dezercji rosną z tygodnia na tydzień”.

Ma to wynikać z bardzo wyraźnej przewagi Rosjan pod względem artylerii. Zasięg większości ukraińskich dział i wyrzutni ogranicza się do 25 km podczas, gdy strona rosyjska dysponuje wieloma środkami rażenia na dalsze odległości. „Sytuacja taktyczna na froncie wschodnim przedstawia się następująco… po stronie ukraińskiej prawie całkowicie wyczerpały się zapasy pocisków do MLRS typu Smercz i Uragan, które w pierwszych miesiącach wojny pozwalały skutecznie powstrzymywać rosyjskie ofensywy na dystansie 60-80 kilometrów” – zacytował rp.pl.

Tymczasem Rosjanie nadal wykorzystują pociski Iskander rażące na odległość 300 km, pociski Smiercz i Uragan-U z odległości 60-80 km oraz Uragan z odległości 40-60 km.

W raporcie napisano także o „całkowitej dominacji wrogich samolotów w powietrzu, która tylko czasami może być skorygowana przez użycie Stingera”.

Dostawy zachodniej broni określono w raporcie brytyjskie służby jako małe i docierające powoli na linię frontu. Natomiast podkreślono skuteczność wyrzutni przeciwpancernych NLAW i Javelin w walkach pod Kijowem i Charkowem.

rp.pl/kresy.pl