Gen. Samol: Będziemy poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa USA

W niedzielę w Polsat News, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku Bogusław Samol przekonywał, że w przypadku atomowego ataku Rosji Polska zostałaby “poświęcona na ołtarzu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych”.

Spytany o to czy Amerykanie zdecydowaliby się na odpowiedź nuklearną w przypadku atomowego ataku Rosji odpowiedział: “Mocarstwa dbają o to, żeby nie doszło do konfliktu w wymiarze globalnym. Prawdopodobnie my, jako kraj buforowy i nasze jednostki wojskowe, będziemy poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub nawet Europy Zachodniej”.

Dopytywany o rozmieszczenie w Polsce amerykańskiej broni atomowej mówił, że “wejście do klubu nuklearnego jest bardzo ważne dla Polski”.

“Ale kluczowe jest, czy mamy możliwość przenoszenia tej broni i to, czy Polska będzie mogła jej użyć w przypadku ataku ze strony Rosji albo Białorusi”.

Warto przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Donaldem Trumpem na temat rozmieszczenia na terytorium Polski amerykańskiej broni atomowej w kontekście rosnącej militaryzacji rosyjskiego obwodu królewieckiego czy rozmieszczania przez Rosję takiej broni na Białorusi. „Nie ukrywam, że pytany o to, zgłosiłem naszą gotowość. Rosja w coraz większym stopniu militaryzuje okręg królewiecki. Ostatnio relokuje swoją broń nuklearną na Białoruś” – przekazał prezydent Duda. Jego zdaniem, decyzja o rozmieszczeniu broni atomowej w Polsce w ramach programu nuclear sharing wzmocniłaby nasze bezpieczeństwo.

„Jesteśmy sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim i ponosimy zobowiązania również i w tym zakresie, czyli po prostu realizujemy wspólną politykę” – dodał polski prezydent.

Jak informowaliśmy, były prezydent USA Donald Trump zasygnalizował otwartość na zatwierdzenie przez Republikanów dodatkowej pomocy dla Ukrainy, jeśli będzie ona miała formę pożyczki.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca 2023 roku, podczas konferencji prasowej w Brukseli, ówczesny szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki oświadczył: „W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing”.

Kresy.pl/Polsat News