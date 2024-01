Ukraina i Rosja przeprowadziły dużą wymianę jeńców

Wstrząsy wtórne we wtorek nadal targały prefekturą Ishikawa i pobliskimi obszarami, dzień po tym, gdy wstrząs o sile 7,6 stopnia w skali Richtera uderzył w ten obszar. Uszkodzenia są tak duże, że do tej pory nie można było ich ocenić. Doniesienia japońskich mediów sugerują, że zniszczeniu uległy dziesiątki tysięcy domów, przekazała agencja informacyjna Associated Press.



An earthquake of magnitude 7.6 and 6.3 has shaken #Japan - now there is a threat of a #Tsunami and waves of up to 5 meters on the west coast.