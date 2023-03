AWPL-ZChR kwestionuje wyniki wyborów w rejonie wileńskim

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin ocenia, że nieprowidłowości w czasie wyborów mera rejonu wileńskiego były tak liczne, że wypaczyły wyniki.

Danuta Krasnowska złożyła w poniedziałek w imieniu partii Polaków wniosek do Głównej Komisji Wyborczej o unieważnienie i powtórzenie wyborów mera rejonu wileńskiego, podał portal L24. We wniosku stwierdzono, że w jednym z obowodów wyborczych znaleziono kilkanaście kart do głosowania nieopatrzonych pieczęcią. AWPL-ZChR uznała również, że wynik wyborów mógł zostać wypaczony na skutek zmiejszenia liczby punktów przedterminowego głosowania z czterech do dwóch.

Partia Polaków wskazała, że za likwidacją dwóch punktów do głosowania przedterminowego stała przewodnicząca okręgowej komisji rejonu wileńskiego należącą do Litewskiej Partii Socjeldemokratycznej, a to właśnie jej kandydat Robert Duchniewicz pokonał kandydata AWPL-ZChR.

Partia Polaków uznała przy tym, że posunięcie to było bardziej dolegliwe dla mieszkańców tych części rejonu, które są położone dalej od Wilna i gdzie, zarazem poparcie, dla niej (tak jak proporcja mieszkańców Polaków) jest wyższe.

Partia Polaków wyrzuciła również Głównej Komisji Wyborczej, że w żadnej z jednostek samorządowych przedstawiciel AWPL-ZChR nie został przewodniczącym okręgowej komisji wyborczej.

Wśród działań wypaczajacych wynik wyborów samorządowych wskazano też zachowanie premier Litwy Ingridy Šimonytė i przewodniczącej Seimasu Viktorija Čmilytė-Nielsen, które wypowiadały się przeciw Urbanowi.

Rejon wileński to jeden z głównych mateczników wspólnoty Polaków na Litwie. Zamieszkuje go, według oficjalnych danych państwowych z 2021 r., 45 tys. spośród wszystkich 183 tys. Polaków na Litwie. Stanowią oni 46 proc. mieszkańców rejonu. Przed dwoma tygodniami w wyborach do rady rejony zwyciężyła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. Jej lista uzyskała 47 proc. głosów, co pozwoliło jej zabezpieczyć większość 18 na 31 mandatów w radzie. Jej kandydat na mera, polityczny debiutant Waldemar Urban zdobył natomiast w pierwszej turze 46 proc. głosów.

Jednak w niedzielę, w drugiej turze Urban przegrał z Duchniewiczem różnicą zaledwie 526 głosów.

l24.lt/kresy.pl