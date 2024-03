Armenia grozi opuszczeniem animowanego przez Rosję sojuszu

Armenia zagroziła we wtorek opuszczeniem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), jeśli nie odpowie na zadawane przez kraj pytania dotyczące suwerenności jego terytorium.

Premier Armenii Nikol Paszynian wypowiadał się podczas wtorkowej konferencji prasowej w Erywaniu. Jako warunek pozostania w OBUZ wskazał odpowiedź na zadawane przez kraj pytania dotyczące suwerenności jego terytorium. “Jeśli nie, Armenia opuści ODKB. Kiedy? Ciężko powiedzieć” – oświadczył Paszynian.

Paszynian powtórzył, że Armenia oczekuje odpowiedzi na zadane przez Erywań pytania dotyczące kwestii obszaru odpowiedzialności ODKB w republice. Wyraził opinię, że “Armenia nie stwarza problemów”. “[Problemy] pojawiły się, gdy postawiliśmy pytanie o obszar odpowiedzialności i nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi” – dodał.

Bierność ODKB wobec naruszania granicy państwa członkowskiego – Armenii, przez państwo nie będące członkiem organizacji powoduje dystansowanie się Erywania. Na listopadowym szczycie przeprowadzonym właśnie w stolicy Armenii sojusz nie był w stanie podjąć istotnych decyzji.

ODKB to organizacja powstała w 2002 r. na podstawie traktatu podpisanego jeszcze w 1992 r. W skład organizacji wchodzą oprócz Kazachstanu Rosja, Białoruś, Armenia, Tadżykistan i Kirgistan. W przeszłości należały do niej Azerbejdżan, Gruzja i Uzbekistan, które jednak opuściły szeregi organizacji. Organizacja ma za zadanie zapobiegać konfliktom zbrojnym między jej członkami oraz gwarantować sojuszniczą solidarność dla zagrożenia dla któregokolwiek członka ze strony państwa trzeciego.

Jedyny jak do tej pory przypadek wykorzystania organizacji miał jednak miejsce wobec destabilizacji wewnętrznej. W styczniu 2022 roku Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym zaakceptowała wniosek prezydenta Kazachstanu o wsparcie operacyjne. Całe siły państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym wprowadzone do Kazachstanu oficjalnie liczyły 2.030 żołnierzy i 250 jednostek sprzętu. Wycofały się one po kilku dniach operacji.

27 września 2020 konflikt Armenii i Azerbejdżanu o Górski Karabach ponownie eskalował do postaci pełnowymiarowej wojny. Azerbejdżan rozbił w niej obronę Ormian. Interwencja Rosji sprawiła, że w nocy z 9 na 10 listopada 2020 roku Armenia przy mediacji zawarła porozumienie rozejmowe z Azerbejdżanem, które jest gwarantowane przez Moskwę. Azerbejdżan nie jest obecnie członkiem ODKB.

Po zwycięskiej dla Baku wojnie w Górskim Karabachu 2020 r. azerbejdżańscy żołnierze zaczęli kwestionować także międzynarodowo uznane granice Armenii właściwiej, które w części nie są delimitowane. W 2021 r. dochodziło do wkraczania Azerbejdżan na jej terytorium i do lokalnych starć. 1 sierpnia ub. roku doszło do kolejnych ataków wojsk Azerbejdżanu na stanowiska karabaskich Ormian. Jeszcze poważniejsze ostrzały i wypady na terytorium Armenii miały miejsce w połowie września.

aa.com.tr / Kresy.pl