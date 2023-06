Agencja Uzbrojenia zamawia dla wojska broń maszynową i wyborową

Wojsko Polskie otrzyma w latach 2023-2024 setki nowych uniwersalnych karabinów maszynowych UKM 2000P i wielkokalibrowych karabinów wyborowych TOR. Łączna wartość zamówień sięga 70 mln zł.

We wtorek należąca do Skarbu Państwa Agencja Uzbrojenia zawarła umowy z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A., na dostawę w najbliższych latach kilkuset uniwersalnych karabinów maszynowych UKM 2000P i kilkudziesięciu wielkokalibrowych karabinów wyborowych TOR.

Pierwsza umowa dotyczy dostarczenia kilkuset kompletów uniwersalnych karabinów maszynowych UKM 2000P. Wartość zamówienia to około 55 mln zł brutto, a ma ono zostać zrealizowane w latach 2023-2024.

Z kolei druga umowa obejmuje dostawę kilkudziesięciu wielkokalibrowych karabinów wyborowych TOR-12,7. Zamówienie ma zostać zrealizowane w przyszłym roku. Jego wartość to około 14 mln zł brutto.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. informowaliśmy, iż Agencja Uzbrojenia negocjuje zakup karabinów wyborowych Tor.

Od kilkunastu lat polska armia systematycznie przezbraja się z opracowanych pod koniec lat pięćdziesiątych karabinów PK kalibru 7,62 x 54 mm w broń zasilaną amunicją w natowskim standardzie 7,62 x 51 mm, czyli w produkowane przez Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. karabiny UKM 2000.

W kwietniu ub. roku „Polska Zbrojna” informowała o około 3700 sztukach UKM 2000 znajdujących się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Karabin produkowany jest obecnie w trzech wersjach: piechoty – oznaczonych jako UKM 2000P, desantowych UKM 2000D oraz pokładowych UKM 2000C, które są na wyposażeniu m.in. kołowych transporterów opancerzonych Rosomak.

Z kolei UKM 2020S to nowy wariant UKM 2000P, dedykowany dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i jednostek powietrznodesantowych, o mniejszych gabarytach i masie (o ok. 1 kg). Broń jest kompletowana z lufami o długościach 440 i 540 mm. Produkowane są też dla Straży Granicznej.

UKM 2000P umożliwia rażenie celów na dystansie do 1500 metrów przy szybkostrzelności od 700 do 900 strz./min.

Powtarzalny, wielkokalibrowy karabin wyborowy WKW Tor-12,7 zasilany jest amunicją 12,7 mm x 99 NATO (.50 BMG), po 7 sztuk na magazynek. Przeznaczony jest do precyzyjnego niszczenia ważnych obiektów przeciwnika (np. specjalistycznego sprzętu technicznego, stanowisk dowodzenia, obiektów łączności, zbiorników materiałów pędnych, stacji radiolokacyjnych) i do obezwładniania jego sprzętu bojowego na dystansie do 2200m. Może być używany w działaniach kontrsnajperskich do skutecznego eliminowania strzelców terroryzujących otocznie.

Wielkokalibrowy karabin wyborowy 12,7 mm WKW TOR to najcięższy z rodziny karabinów wyborowych produkcji ZM Tarnów, obok karabinów BOR kalibru 7,62 x 51 mm NATO i ALEX-338, na naboje .338 Lapua Magnum (8,6 x 70 mm). W Wojsku Polskim używany jest od 2005 roku.

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, które ma przedstawiać ukraińskiego żołnierza podczas próbnego strzelania z karabinu TOR. Pokazano też efekt trafienia w tzw. płytę balistyczną, która została przebita przez wystrzelony pocisk.

