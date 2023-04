Agencja Uzbrojenia negocjuje zakup karabinów wyborowych Tor

Agencja Uzbrojenia rozpoczęła w poniedziałek negocjacje z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. ws. pozyskania wielkokalibrowych karabinów wyborowych Tor.

Jak poinformował w poniedziałek na Twitterze Krzysztof Płatek, „Agencja Uzbrojenia, zgodnie ze zgłoszonymi przez Polskie Siły Zbrojne potrzebami, prowadzi negocjacje z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. w zakresie pozyskania kolejnych kilkudziesięciu 12,7 mm wielkokalibrowych karabinów wyborowych Tor”.

Redakcja Magazynu Militarnego MILMAG zapytała rzecznika AU o szczegóły. „Informuję, że zgodnie z umową zawartą z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. w dniu 28 marca br., wykonawca dostarczy do końca 2024 r. 50 egz. 7,62-mm karabinów wyborowych Bor w wersji dotychczas eksploatowanej w Siłach Zbrojnych RP, bez pakietów wyposażenia dodatkowego. Agencja Uzbrojenia, zgodnie ze zgłoszonymi przez Siły Zbrojne RP potrzebami, prowadzi również negocjacje z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. dotyczące pozyskania w najbliższym czasie 7,62 mm karabinów maszynowych UKM 2000P oraz 12,7 mm wielkokalibrowych karabinów wyborowych Tor” – czytamy.

Powtarzalny, wielkokalibrowy karabin wyborowy WKW Tor-12,7 zasilany jest amunicją 12,7 mm x 99 NATO (.50 BMG). Przeznaczony jest do precyzyjnego niszczenia ważnych obiektów przeciwnika (np. specjalistycznego sprzętu technicznego, stanowisk dowodzenia, obiektów łączności, zbiorników materiałów pędnych, stacji radiolokacyjnych) i do obezwładniania jego sprzętu bojowego na dystansie 2000m i większym. Może być używany w działaniach kontrsnajperskich do skutecznego eliminowania strzelców terroryzujących otocznie.

Wielkokalibrowy karabin wyborowy 12,7 mm WKW TOR to najcięższy z rodziny karabinów wyborowych produkcji ZM Tarnów, obok karabinów BOR kalibru 7,62 x 51 mm NATO i ALEX-338, na naboje .338 Lapua Magnum (8,6 x 70 mm). W Wojsku Polskim używany jest od 2005 roku.

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, które ma przedstawiać ukraińskiego żołnierza podczas próbnego strzelania z karabinu TOR. Pokazano też efekt trafienia w tzw. płytę balistyczną, która została przebita przez wystrzelony pocisk.

#Ukraine: More weapons from Poland were spotted in use by the Ukrainian army – here we see a Ukrainian soldier test-firing a Polish ZMT WKW Tor .50 BMG sniper rifle.

Poland is among the leaders in supplying weapons to Ukraine, while not disclosing many of the deliveries. pic.twitter.com/sluYdNni0M

— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 13, 2022