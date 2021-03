Zakłady Mechaniczne Tarnów podpisały umowę na eksport 100 armat przeciwlotniczych ZU-23-2CP

Zakłady Mechaniczne w Tarnowie (ZMT) podpisały 19.03.2021r. umowę na dostawę 100 szt. armat przeciwlotniczych ZU-23-2CP dla klienta zagranicznego. Całość umowy ma zostać zrealizowana do końca roku kalendarzowego – zakłady poinformowały w poniedziałek.

Należące do Grupy PGZ Zakłady Mechaniczne Tarnów zawarły 19.03.2021r. umowę na dostawę 100 szt. armat przeciwlotniczych ZU-23-2CP dla klienta zagranicznego. Całość umowy ma zostać zrealizowana do końca roku kalendarzowego – napisała na Twitterze Polska Grupa Zbrojeniowa.

ZMT podkreślają, że jest to już kolejna umowa tego typu. „Nasze produkty są stale doceniane na rynkach zagranicznych, co skutkuje kolejnymi kontraktami. Podobny kontrakt na 100 armat podpisaliśmy rok temu” – napisano w komunikacie.

Armata przeciwlotnicza ZU-23-2 to środek walki z celami powietrznymi na odległości do 2500 m i wysokości 1500 m. Klienci doceniają ją głownie za niezawodność, skuteczność oraz łatwość obsługi. Armata jest przeznaczona do bezpośredniej osłony wojsk i ważnych obiektów przed atakiem z powietrza. Właściwości konstrukcyjne armaty umożliwiają wykorzystanie jej do zwalczania lekko opancerzonych celów naziemnych, a także punktów ogniowych na odległości do 2000 m. ZU-23-2CP może zwalczać przeciwnika przy wykorzystaniu 23 mm amunicji przeciwpancerno-zapalająco-smugowej API (BZT), odłamkowo-burząco-zapalająco-smugowej HEI-T (OFZT) oraz przeciwpancernej podkalibrowej smugowej APDS-T i FAPDS-T.

zmt.tarnow.pl / Kresy.pl