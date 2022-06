Polski system zwalczania dronów w akcji [+VIDEO]

Gazeta "The Independent" dotarł do raportu brytyjskiego wywiadu, z którego wynika, że Ukraińcy ponoszą na wojnie z Rosją ogromne straty.

Wyrażają się on chociażby w liczbie jeńców jakie przetrzymują w tej chwili obie strony. O ile w niewoli Ukraińców przebywać ma około 550 rosyjskich jeńców, to w rękach Rosjan jest aż 5,6 tys. żołnierzy ukraińskich. "Rosjanie nalegają na wymianę więźniów w stosunku jeden do jednego. Oznacza to, że przy zachowaniu status quo do czasu zawarcia porozumienia pokojowego w rosyjskich więzieniach może przebywać 4,5 tys. ukraińskich więźniów" - napisano w raporcie, które treść, za brytyjską gazetą, przytacza w czwartek rp.pl.

Według raportu oddziały ukraińskie ponoszą na donbaskim froncie ogromne straty. Są one tak znaczące, że mają "poważnie demoralizujący wpływ na siły ukraińskie, jak również bardzo realny efekt materialny. Przypadki dezercji rosną z tygodnia na tydzień".