Rosja odcięła od dostaw gazu wszystkich, którzy nie zgodzili się na płacenie rublami

Andrzej Duda podpisał ustawę – w obecności m.in. samorządowców – w siedzibie Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie pierwszą siedzibę miał Sejm Śląski. "Nie byłoby tej wielkości i postępu w II Rzeczypospolitej, gdyby nie było możliwości, które dawał Górny Śląsk i jego zasoby oraz wielcy patrioci, którzy dla Polski pracowali" - powiedział prezydent w czasie uroczystości.

"Dzisiaj, w dobie, kiedy wojna jest za naszą granicą, kiedy obce mocarstwo naszym sąsiadom wydziera ich ziemie i burzy ich domy, nawet my, którzy nigdy nie widzieliśmy na własne oczy wojny, tutaj w Polsce, rozumiemy to z wyrazistością, jakiej nie było nigdy dotąd, co to znaczy mieć Ojczyznę, co to znaczy samemu stanowić o sobie, co to znaczy móc budować własne bezpieczeństwo i co to znaczy móc zapewnić bezpieczeństwo własnej rodzinie" - podkreślił Andrzej Duda.