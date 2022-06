Polskie karabiny wyborowe TOR na Ukrainie [+VIDEO]

Jak wynika z nagrań i informacji zamieszczonych w sieci, ukraińska armia otrzymała polskie wielkokalibrowe karabiny wyborowe WKW TOR kal. 12,7 mm.

W sieci pojawiły się informacje o zaobserwowaniu na Ukrainie kolejnego typu uzbrojenia z Polski. Tym razem chodzi o wielkokalibrowy karabin wyborowy 12,7 mm WKW TOR, produkowany przez ZM Tarnów i przeznaczony dla strzelców wyborowych.

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, które ma przedstawiać ukraińskiego żołnierza podczas próbnego strzelania z karabinu TOR. Pokazano też efekt trafienia w tzw. płytę balistyczną, która została przebita przez wystrzelony pocisk.

#Ukraine: More weapons from Poland were spotted in use by the Ukrainian army – here we see a Ukrainian soldier test-firing a Polish ZMT WKW Tor .50 BMG sniper rifle.

Poland is among the leaders in supplying weapons to Ukraine, while not disclosing many of the deliveries. pic.twitter.com/sluYdNni0M

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 13, 2022