Niemcy chcą wysłać żołnierzy do Bośni i Hercegowiny

Rząd Niemiec przygotowuje się do wysłania ich żołnierzy do postjugosławiańskiego państwa.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert w czasie środowej konferencji prasowej powiedział dziennikarzom, że rząd RFN podjął decyzję o wysłaniu żołnierzy do Bośni i Hercegowiny w ramach EUFOR-Althea.

To misja Unii Europejskiej w bałkańskim, targanym sprzecznościami narodowościowymi państwie, która w 2004 r. zastąpiła misję Sojuszu Północnoatlantyckiego. Seibert wyjaśnił, że Niemcy chcą wysłać do Bośni i Hercegowiny 50 żołnierzy. Będą to pierwsi żołnierzy Bundeswehry na tej misji od 2012 r. Trafią do BiH na początku lipca i będą tam służyć przez rok. Będą o ile decyzję niemieckiego rządu zatwierdzi parlament.

„Stabilność regionu Bałkanów Zachodnich ma dla nas wielką wagę. Oczekujemy, że pierwsza debata w Bundestagu będzie miała miejsce 24 czerwca” – napisał na Twitterze Seibert.

Bośnia i Hercegowina jest państwem federalnym składającym się z unitarnej Republiki Serbskiej i ze zdecentralizowanej, zamieszkanej przez muzułmańskich Boszniaków i Chorwatów Federacji Bośni i Hercegowiny. Jego powstanie wiąże się przeforsowanym przez USA w 1995 r. układem z Dayton kończącym wojnę w regionie.

Wspierane przez mocarstwa zachodnie dążenie zdominowanych przez muzułmanów instytucji centralnych do pomniejszania autonomii Republiki Serbskiej, doprowadziło do poważnych napięć między dwiema częściami federacji. Demonstracją tego było przeprowadzenie w 2016 roku przez władze RS referendum na temat republikańskiego święta, wcześniej zdelegalizowanego przez władze w Sarajewie. Referendum zostało przeprowadzone przez ówczesnego prezydenta RS Dodika mimo, że także ono zostało uznane za nielegalne przez władze Bośni i Hercegowiny. Sam Dodik wielokrotnie wspominał o faktycznej upadłości państwa, którego częścią jest jego republika i planach referendum w sprawie secesji.

W zeszłym roku przedstawiciele Republiki Serbskiej wycofali się z organów wspólnego państwa, które zgodnie z konsocjalnym systemem politycznym BiH muszą składać się z przedstawicieli wszystkich trzech narodów konstytucyjnych to jest Boszniaków, Chorwatów i właśnie Serbów.

aljazeera.com/kresy.pl