450 tys. żołnierzy w Wojsku Polskim. Sztab Generalny przedstawił plany

Sztab Generalny WP planuje poważne zmiany w funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP. Polska armia ma docelowo liczyć nawet 450 tys. żołnierzy, w tym 150 tys. aktywnych rezerwistów.

W trakcie warsztatów „Odstraszanie a komunikacja strategiczna”, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła przedstawił szczegóły nowych planów rozwoju armii, z uwzględnieniem doświadczenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Według relacji „Rzeczpospolitej”, generał zaprezentował koncepcję dowództwa transformacji, zakładającą dostosowanie do nowych warunków m.in. doktryny, organizacji, szkolenia, przywództwa, wyposażenia, infrastruktury i interoperacyjności wojska.

“Celem transformacji jest takie kreowanie zrównoważonych zdolności, by utrzymać stałą przewagę nad przeciwnikiem zapewniającą skuteczność odstraszania i obrony. Koszty odstraszania są bowiem mniejsze niż koszty wojny” – tłumaczył gen. Kukuła, cytowany przez rp.pl. Działania te mają być oparte na wzorcach amerykańskich.

Dowództwu transformacji będą podlegać Wojskowe Centra Rekrutacyjne, gdyż koncepcja zakłada zmianę podejścia do szkolenia rezerw oraz rozwoju umiejętności i talentów żołnierzy. Mają one być badane w momencie wejścia do służby.

Szef Sztabu Generalnego WP zakłada, że prowadzone będą prace w kierunku wdrożenia koncepcji służby powszechnej (ang. Total Force Concept). Chodzi o wdrożenie jednorodnych standardów szkolenia dla wszystkich form służby wojskowej. Jeszcze w tym roku ma być też gotowy nowy model szkolenia i utrzymywania gotowości rezerw. Przewidziano też budowanie etosu służby m.in. poprzez wsparcie dla rodzin wojskowych i weteranów oraz systemu motywowania, aby jak najwięcej żołnierzy zostawało w wojsku.

Gen. Kukuła zapowiedział też, że równolegle w oparciu o doświadczenia ukraińskie będzie ustalany program rozwoju Sił Zbrojnych do 2039 roku. Priorytetem ma być rozwój obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych nawet do 450 tys. osób, w tym 150 tys. żołnierzy aktywnej rezerwy. Wdrożony ma zostać tzw. model 44 jako podstawowa struktura Wojsk Lądowych. Chodzi to redukcję liczby ciężkiego sprzętu do 44 w batalionach ogólnowojskowych, lecz z dodaniem komponentu rozpoznawczego i bezzałogowego.

Przeczytaj: MON: W szeregach Wojska Polskiego znajduje się ponad 190 tysięcy żołnierzy

Czytaj również: Sondaż: Polacy chcą 300 tysięcznej armii

Ponadto, wśród priorytetów wymieniono tzw. dronizację i automatyzację oraz wdrożenie sztucznej inteligencji w rozpoznaniu, dowodzeniu i rażeniu. Rozwinięty ma zostać komponent satelitarny, a sformowany komponent systemów bezzałogowych. Mają być też rozwijane zdolności do prowadzenia operacji informacyjnych.

Według koncepcji szefa sztabu, zmianie ulegnie podejście do gotowości Sił Zbrojnych. Jednostki wojskowe zostaną podzielone na trzy kategorie: Tier 1, Tier 2 i Tier 3. Te pierwsze mają mieć najwyższą gotowość i być zdolne do reakcji natychmiast w sytuacji zagrożenia, z wysokim wskaźnikiem ukompletowania i z przewagą żołnierzy zawodowych. Jednostki Tier 3 mają być tworzone głównie w oparciu o rezerwistów i być zdolne do działań po 180 dniach od aktywacji.

Sztab Generalny WP zakłada też szybkie zwiększenie liczby nowoczesnego wyposażenia indywidualnego żołnierzy, co ma poprawić morale żołnierzy i rezerwistów. Do końca 2024 roku wycofane mają zostać np. metalowe hełmy, karabinki AKSM, czy też pistolety P-64, P-83 i PM-64.

Dodajmy, że jest to tzw. operacja „Szpej”. Przedstawiciele MON deklarowali, że do końca roku żołnierze mają dostać m.in. nowe, porządne mundury, buty, śpiwory, gogle ochronne czy celowniki optyczne oraz kamizelki kuloodporne. Hełmy metalowe mają zostać całkowicie zastąpione kompozytowymi. O poprawie wyposażenia osobistego żołnierzy mówił też szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zobacz: Media: bieda-wyposażenie dla żołnierzy rezerwy

Generał Kukuła zapewnia, że ma dla wprowadzenia tych zmian ma „zielone światło” w ministerstwie obrony narodowej oraz w resorcie finansów. Nie podał, ile to będzie kosztowało.

rp.pl / Kresy.pl