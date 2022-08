Do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zgłosiło się ponad 13 tys. osób

Wicepremier został zapytany w wywiadzie dla polskatimes.pl, którego fragment ukazał się w niedzielę, czy jest rozczarowany postawą Niemiec, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. "Polityka Niemiec jest rozczarowująca, ale ona nie jest taka od wczoraj, czy od czasu, kiedy Olaf Scholz objął stanowisko kanclerza. Ona była rozczarowująca również za czasów Angeli Merkel. Polityka Niemiec jest też bardzo niebezpieczna dla Europy, dlatego że w jej konsekwencji, Putin zdobył pieniądze na zbrojenia i te środki wykorzystuje. Poza tym to jest polityka uzależniająca Europę i same Niemcy od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, a w związku z tym dająca władcom Kremla oręż w postaci kurka z dostawami ropy i gazu, który mogą zakręcić. Ten oręż Rosjanie już wykorzystywali w 2009 roku przeciwko Ukrainie, kiedy w okresie zimowym Rosja wstrzymała dostawy surowców energetycznych do tego kraju. Ta polityka nie jest więc zaskoczeniem, ale trzeba wyciągać z niej wnioski" - ocenił Błaszczak, cytowany przez PAP.

Błaszczak zaznaczył, że trzeba budować odporność naszego kraju - energetyczną i wojskową. "Trzeba rozwijać polskie siły zbrojne. Od 2015 roku, od kiedy prezydentem jest pan Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę, wykonujemy te działania. Realizujemy testament śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nasza polityka jest inna od tej, którą prowadziła koalicja PO-PSL – to tamten rząd likwidował jednostki wojskowe. My je budujemy i zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie. Nawiązujemy również ścisłe relacje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W konsekwencji 10 tys. żołnierzy amerykańskich stacjonuje na polskiej ziemi, a dowództwo V Korpusu jest w Polsce na stałe, czyli to z naszego kraju dowodzone są wojska amerykańskie na całej wschodniej flance NATO. To są osiągnięcia władz po 2015 roku" - powiedział.