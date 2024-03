Mołdawia będzie przeciwdziałać ucieczce mężczyzn zdolnych do noszenia broni z Ukrainy

Władze Mołdawii zamierzają walczyć z nielegalną migracją mężczyzn w wieku poborowym z Ukrainy do ich kraju. Deklarację taką mołdawski minister spraw wewnętrznych Adrian Efros zawarł w wywiadzie dla gazety “Ziarul de Gardă”.

Efros ujawnił w nim, że rozmawiał już ze swoim ukraińskim odpowiednikiem o przywróceniu po ukraińskiej stronie granicy wspólnych patroli na odcinku, który po drugiej stronie znajduje się pod kontrolą separatystycznego Naddniestrza. “Oczywistym jest, że wszyscy próbują ratować swoje życie. Najczęściej osobami nielegalnie przekraczającymi granice państw są mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat. W dużej mierze korzystają z regionu Naddniestrza” – powiedział mołdawski minister spraw wewnętrznych.

Twierdził on o zaangażowaniu miejscowych w przemyt ludzi – “prawie co tydzień przeprowadzamy jedną lub dwie akcje mające na celu zwalczanie i eliminowanie różnych schematów organizowanych na terytorium Mołdawii przez obywateli Mołdawii lub naszych obywateli wspólnie z obywatelami Ukrainy”.

Jak dodał – “Oczywiście mamy też pewne filtry na trasach z regionu Naddniestrza. Staramy się nawiązać bliższą komunikację z naszymi ukraińskimi kolegami i omawialiśmy z Ministrem Spraw Wewnętrznych Ukrainy kwestię przywrócenia po stronie ukraińskiej wspólnych patroli w regionie Naddniestrza. To pozwoli na zapobiec nielegalnej migracji.”



25 marca straż graniczna Ukrainy w rejonie przejścia Mohylewa-Podolska wydała ostrzeżenie, że mężczyzn w wieku 18–60 lat obowiązuje zakaz zbliżania się do granicy z Mołdawią. Wyjątkiem są lokalni mieszkańcy i ich krewni, przyjaciele, pracownicy, studenci, właściciele gruntów, osoby podróżujące tranzytem, ​​jeśli posiadają niezbędne dokumenty. Osobom takim zabraniono także przebywania na brzegach Dniestru w miejscowościach przygranicznych, poza własnymi gospodarstwami domowymi, w odległości mniejszej niż 30 m od wody w okresie od 1 kwietnia do 30 września – w godzinach od 23:00 do 5:00, oraz od 1 października do 31 marca – od 20:00 do 6:00, przypomniał piszący o sprawie mołdawski portal Newsmaker.



Ukraińscy funkcjonariusze podejmują ostre działania wobec osób nielegalnie uciekających z ich kraju, posuwając się do użycia broni palnej. Pisaliśmy o przypadku, gdy tego rodzaju migranci, ujęci przez moławskich strażników granicznych wystąpili w Mołdawii o azyl.

