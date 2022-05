„Rzucali petardami, kamieniami i oślepiali laserami”. Niespokojnie na polsko-białoruskiej granicy

Analityk ds. bezpieczeństwa i OSINT, Oliver Alexander napisał na Twitterze, że ukraińska ambasada w Kopenhadze potwierdziła śmierć 25-letniego obywatela Danii na Ukrainie. Dodał, że miał on jakoby walczyć z siłami rosyjskimi w szeregach Legionu Międzynarodowego, oddziału złożonego z ochotników z zagranicy. Do wpisu załączył link do artykułu na ten temat, na portalu duńskiego dziennika „Jyllands-Posten”.

Ukrainian Embassy in Denmark confirms that a 25 year old Danish citizen has been killed in Ukraine, reportedly fighting Russian forces as part of the International Legion.