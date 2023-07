Rosja: Granica wieku poborowych została podniesiona o pięć lat

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę, która zwiększa o pięć lat wiek pobytu w rezerwie obywateli o stopniach wojskowych niższych od oficerskich. Dokument został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnej.

Jak przekazała rosyjska, państwowa agencja prasowa TASS, prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę, która zwiększa o pięć lat wiek pobytu w rezerwie obywateli o stopniach wojskowych niższych od oficerskich. Dokument został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnej.

Prawo obejmie żołnierzy, marynarzy, sierżantów, podoficerów, chorążych i kadetów. Granica wieku dla osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej należącej do pierwszej kategorii zostaje podwyższona z 35 do 40 lat, do drugiej kategorii – z 45 do 50 lat, do trzeciej – z 50 do 55 lat. Kategoria zależy od wieku, rangi i płci. Obecnie okres pobytu w rezerwie takich obywateli jest zbliżony do oficerskiego.

Zwiększa się również granica wieku rezerwistów przebywających w rezerwie mobilizacyjnej. Teraz dla obywateli ze stopniami wojskowymi starszych oficerów będzie to 65 lat (wcześniej w większości przypadków było to 60 lat), dla młodszych oficerów ze stopniami wojskowymi – 60 lat (wcześniej – 55 lat), a dla tych z innymi stopniami – 55 lat (wcześniej – 45 lat). Natomiast granica wieku pobytu w rezerwie mobilizacyjnej dla obywateli rezerwy w stopniach wojskowych wyższych oficerów pozostaje na poziomie 70 lat.

Jednocześnie dokument przewiduje okres przejściowy do 1 stycznia 2028 r., tak aby obywatele przebywający w rezerwie byli stopniowo przenoszeni na emeryturę. I tak obywatele, którzy w 2024 roku skończą 50 lat, będą w rezerwie do 51 roku życia, ci, którzy w 2025 roku skończą 50 lat, będą do 52 lat. W związku z tym obywatele, którzy w 2026 r. ukończyli 50. rok życia, pozostaną w rezerwie do 53 roku życia, a w 2027 r. – do 54 lat. Od 1 stycznia 2028 r. wszyscy obywatele posiadający stopnie wojskowe żołnierzy, marynarzy, sierżantów, podoficerów, chorążych i kadetów pozostaną w rezerwie (odpowiednio w rezerwie osobowej mobilizacyjnej) na okres do 55 lat. Jednocześnie wyjaśnia się, że obywatele w wieku od 50 do 54 lat, którzy zostali przeniesieni przez komisarzy wojskowych w stan spoczynku przed 1 stycznia 2024 r., nie podlegają zapisowi do rezerwy. Obywatele ci mogą jednak, jeśli sobie tego życzą, zwrócić się do komisariatu wojskowego z wnioskiem o kontynuację pobytu w rezerwie do czasu osiągnięcia nowej granicy wieku uprawniającej do przebywania w niej.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Kresy.pl/TASS