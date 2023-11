Zełenski zasugerował możliwość zamordowania Putina. Jest komentarz Kremla

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał w wywiadzie, że Ukraina w razie konieczności może wykorzystać okazję do zabicia rosyjskiego prezydenta, Władimira Putina.

W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „The Sun”, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja nie rezygnuje ze swoich zamiarów, by zniszczyć go w jakikolwiek sposób. Zasygnalizował zarazem, że Ukraina ze swojej strony może zlikwidować rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, jeśli będzie taka potrzeba. Uzasadniał to tym, że chodzi o ochronę kraju.

Na pytanie dziennikarza, czy czy Kijów skorzystałby z możliwości zabicia Putina, Zełenski odparł: „To jest wojna i Ukraina ma pełne prawo do obrony swojej ziemi”. On sam twierdzi, że przynajmniej pięciokrotnie uniknął zamachów na swoje życie, ponieważ próby te zdołały udaremnić ukraińskie służby specjalne. Dodał, że już stracił rachubę w tej kwestii. Odmówił zarazem odpowiedzi na pytanie, czy w odwecie ukraińskie służby szykowały zamachy w Rosji.

W środę jego słowa skomentował rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

– Jak pamiętacie, ze strony Ukrainy było wiele słownych ataków na Putina, na różnych poziomach. Bardzo dobrze to rozumiemy. Oni niczego nie osiągną. Nie mamy wątpliwości, że wszystkie cele oraz zadania specjalnej operacji wojskowej [tj. inwazji na Ukrainę – red.] zostaną osiągnięte – powiedział Pieskow.

W wywiadzie dla „The Sun” Zełenski mówił też o rosyjskiej operacji „Majdan 3”, która ma na celu odsunięcie go od władzy. Wspomniał już o tym wcześniej. Jak pisaliśmy, w ubiegłym tygodniu Zełenski powiedział, iż Moskwa próbuje siać podziały w ukraińskim społeczeństwie, poprzez tworzenie „chaosu” w państwie, żeby usunąć go ze stanowiska, nawet siłą. „Nasz wywiad posiada informacje, które przyszłych też od naszych partnerów” – powiedział Zełenski. Według niego, istnieje plan operacji dezinformacyjnej, wewnętrznie określany jako „Majdan 3”, co nawiązuje do wielkich protestów społecznych na Ukrainie z 2004 roku (tzw. pomarańczowa rewolucja), a także z 2014 roku (tzw. euromajdan), gdy obalono prezydenta Wiktora Janukowycza. Zełenski, który kategorycznie nie zgadza się na żadne negocjacje z Władimirem Putinem powiedział, że ukraiński rząd nie poprze niczego, co „przypomina zamrożony konflikt”.

Wcześniej Ukrinform informował, że sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Ołeksij Daniłow uważa, że rosyjskie służby chcą uruchomić na Ukrainie prorosyjski projekt polityczny. Z kolei prezydent Zełenski twierdzi, że Rosja inwestuje wielkie pieniądze w prowadzenie potężnej kampanii dezinformacyjnej, mającej na celu stworzenie podziałów wśród państw, które wspierają Ukrainę.

thesun.co.uk / Unian / Kresy.pl