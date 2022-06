Ostrzał centrum handlowego w Krzemieńczuku, w środku było ponad tysiąc osób [+VIDEO]

W poniedziałek doszło do ostrzału rakietowego centrum handlowego w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim na Ukrainie. Według ukraińskich władz w momencie ataku w obiekcie było ponad 1000 osób.

Ukraińska Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała w poniedziałek, że tego dnia o godzinie 15:50 czasu lokalnego (14:50 w Polsce) doszło do ataku rakietowego na centrum handlowe „Amstor” w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim.

Obiekt stanął w płomieniach – powierzchnię pożaru określono na 10 300 metrów kwadratowych. Do akcji gaśniczej skierowano 115 ludzi i 20 jednostek sprzętu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w serwisie Telegram, że w momencie ataku w centrum handlowym było ponad 1000 osób cywilnych. „Żadnego zagrożenia dla rosyjskiej armii. Żadnego znaczenia strategicznego” – napisał Zełenski o zaatakowanym obiekcie. „Rosja kontynuuje mszczenie się za swoją bezsilność na zwyczajnych obywatelach” – dodawał ukraiński prezydent.

Zdaniem Zełenskiego „liczby ofiar nie można sobie nawet wyobrazić”. Według niepełnych danych DSNS zginęły 2 osoby a 20 zostało rannych.

⚡️According to the preliminary information as the result of a missile strike in #Kremenchuk, about 20 wounded, 9 of them are in critical condition. The death of 2 people has been confirmed.

📰Kirill Timoshenko, deputy head of the office of the president of #Ukraine pic.twitter.com/ECLNWHg18l

— NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2022