Zełenski zapowiedział, że Polska udzieli Ukrainie kredytu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z premierem Polski Donaldem Tuskiem zapowiedział nowy pakiet obronny, który Ukraina otrzyma od Polski.

Po spotkaniu Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim 22 stycznia w Kijowie, prezydent Ukrainy ogłosił nowy pakiet obronny, który Ukraina otrzyma od Polski. Prezydent Ukrainy i szef polskiego rządu rozmawiali także o możliwości przyszłej wspólnej produkcji broni.

“Jest nowy polski pakiet obronny. Doceniamy taką niezachwianą pomoc. Jest nowa forma naszej współpracy na rzecz większej skali zakupów broni na potrzeby Ukrainy – to polski kredyt dla Ukrainy” – powiedział Zełenski.

W trakcie spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Donald Tusk przyznał, że Polska dołączyła do deklaracji grupy G7. “Będziemy współpracować również w innych formatach. Polska dołączyła do deklaracji grupy G7 – ta deklaracja ma mobilizować kraje demokratyczne na rzecz wsparcia Ukrainy” – czytamy na stronie Kancelarii Premiera.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił rozmowy z Tuskiem jako „bardzo skuteczne”. Prezydent zauważył, że rozmawiali także o wsparciu finansowym Polski dla zakupów broni dla Ukrainy i wspólnej produkcji broni. „Rozmawialiśmy o przystąpieniu Polski do deklaracji G7. Jestem wdzięczny za chęć zainicjowania prac nad umową o bezpieczeństwie między naszymi krajami” – cytuje Zełenskiego portal Ukraińska Prawda.

Premier @DonaldTusk w #Kijów: Będziemy współpracować również w innych formatach. Polska dołączyła do deklaracji grupy G7 – ta deklaracja ma mobilizować kraje demokratyczne na rzecz wsparcia Ukrainy. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024

Szef polskiego rządu wypowiadał się podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy. “Chciałbym się zwrócić do tych przywódców państw europejskich, którzy jak gdyby nie do końca zrozumieli, o co toczy się ta stawka, o co dziś tak naprawdę walczy Ukraina. Ktoś powiedział kiedyś, że najciemniejsze miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy udają neutralnych w czasach moralnego konfliktu. Dziś każdy w wolnym świecie, który udaje neutralnego, udaje, że ma równy dystans lub prezentuje równy dystans do Ukrainy i do Rosji, zasługuje na to najciemniejsze miejsce w politycznym piekle” – powiedział Donald Tusk. Zapowiedział, że będzie zabiegał na forum UE na rzecz przyjęcia Ukrainy do UE, “aby cała UE bardzo serio potraktowała ambicje ukraińskie”. “Porozumieliśmy się z prezydentem [Zełenskim] w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego tak, aby pełne członkostwo Ukrainy w UE stało się możliwie szybko faktem” – stwierdził.

Kresy.pl/Mil