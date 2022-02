Zełenski przyznał tytuł Bohatera Ukrainy saperowi, który wysadził most za cenę swojego życia

Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał pośmiertnie tytuł Bohatera Ukrainy , saperowi 35. Oddzielnej Brygady Morskiej Witalijowi Skakunowi, który, jak poinformowały ukraińskie siły zbrojne, w rejonie geniczeskim wysadził się w powietrze wraz z mostem, by powstrzymać rosyjskie wojska.

Witalij Skakun miał zgłosić się na ochotnika, by zaminować most samochodowy.

Wojsko poinformowało, że było to niezbędne, by powstrzymać zbliżającą się kolumnę czołgów wojsk rosyjskich. Okazało się jednak, że żołnierz nie zdąży zejść z mostu, by go wysadzić.

Według żołnierzy Skakun skontaktował się z bazą i poinformował, że wysadza most. Chwilę później nastąpiła eksplozja. Mężczyzna zginął na miejscu.

„Jego bohaterski czyn znacząco spowolnił postęp wroga, pozwalając jednostce na ponowne rozmieszczenie i zorganizowanie obrony” – podkreślają ukraińskie siły zbrojne.