Zamieszki w synagodze Chabad-Lubawicz w Nowym Jorku. Powodem tajemny tunel

Pod historyczną synagogą w Nowym Jorku, będącą centrum chasydzkiej grupy Chabad-Lubawicz, odkryto tunel. W społeczności żydowskiej wybuchł konflikt, zakończony zamieszkami i zatrzymaniem 9 osób.

Konflikt wybuchł w globalnej siedzibie chasydzkiej grupy Chabad-Lubawicz w Crown Heights na Brooklynie w Nowym Jorku – podaje agencja Associated Press. Miał związek z odkryciem podziemnego tunelu, prowadzącego z piwnicy pustego budynku mieszkalnego do żydowskiej synagogi. Nielegalne przejście miało rozciągać się pod szeregiem biur i sal wykładowych – przekazał rzecznik Chabadu, Motti Seligson. W poniedziałek przywódcy ruchu usiłowali zamknąć tunel, co wywołało protesty i zamieszki.

Okazało się, że tunel wykopali młodzi Żydzi, uzasadniając to planami “ekspansji” autorstwa byłego szefa ruchu, Rebbe Menachema Mendla Schneersona. Przejście prowadziło do opuszczonej “mykwy” (łaźni rytualnej).

JUST IN: Chaos breaks out in New York City after underground tunnels were discovered under the Chabad Lubavitch World Headquarters in Brooklyn.

The incident below reportedly took place to prevent a cement truck from filling the tunnels.

According to the Crown Heights Info, the… pic.twitter.com/jHotsUmHKJ

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 9, 2024