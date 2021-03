Zakarpacka Ukraina za rosyjską szczepionkę – premier Słowacji przeprasza za swoje słowa

Premier Słowacji Igor Matovič przeprosił w czwartek za swój żart, w którym sugerował, że Rosja zabierze Zakarpacką Ukrainę jako zapłatę za dostarczenie Słowacji dawek szczepionki Sputnik V – poinformował Reuters.

Matovič poinformował w czwartek na Twitterze, że stanowisko Słowacji w sprawie poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy i przestrzegania prawa międzynarodowego jest jasne.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина – твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba 🇺🇦🇸🇰

— Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021