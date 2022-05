Słowacja naprawi i zmodernizuje ukraińskie pojazdy opancerzone

Słowacka firma Konštrukta-Defence podpisała umowę z Ukrainą na remont i modernizację ukraińskiego sprzętu wojskowego, m.in. kilkudziesięciu samochodów opancerzonych BRDM-2.

We wtorek słowacki minister obrony Jaroslav Nad’ zamieścił wpis na Twitterze, w którym poinformował, że na Słowacji będzie remontowany i modernizowany ukraiński sprzęt bojowy, w tym opancerzone samochody rozpoznawcze BRDM-2.

„Cieszę się, że mogę podzielić się wiadomością, że słowacka firma przemysłu obronnego, Konštrukta-Defence , zaczyna naprawę i modernizację sprzętu wojskowego Ukrainy. Pierwsze zamówienie obejmuje kilkadziesiąt pojazdów opancerzonych BRDM-2” – napisał słowacki minister.

Glad to share that #Slovak 🇸🇰 #defence industry company #KonstruktaDefence is starting to repair & modernize military equipment of #Ukraine 🇺🇦. Dozens of armoured vehicles BRDM-2 are in the first order. #WeStandWithUkraine @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU

— Jaro Nad (@JaroNad) May 3, 2022