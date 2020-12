Ukraina: Mienie lidera węgierskiej partii w dyspozycji prokuratury

Sąd Apelacyjny obwodu zakarpackiego zadecydował o zajęciu mienia lidera węgierskiej partii przejętego przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy.

Zakarpacki Sąd Apelacyjny rozpatrzył w poniedziałek skargę prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie László Brenzovicsa, przewodniczącego Stowarzyszenia Kulturalnego Węgrów Zakarpacia (KMKS) oraz Partii Węgrów Ukrainy (UMP). Prokurator nie był usatysfakcjonowany decyzją sądu pierwszej instancji z Użhorodu (węg. Ungvar) i domagał się urzędowego zajęcia całości mienia przejętego przez agentów SBU w czasie przeszukania w domu Brenzovicsa

Do przeszukania tego doszło 30 listopada. Tego samego dnia SBU wkroczyła także do siedzib stowarzyszeń „O Instytut Węgierski” i Zakarpackiego Centrum Rozwoju Ekonomicznego. SBU twierdzi, że wspomniane węgierskie organizacje charytatywne mogły podważać suwerenność Ukrainy na części jej terytorium, a niektórzy jej działacze dopuścić się zdrady państwowej. Służba twierdziła także, że w czasie przeszukania wykryła materiały „popularyzujące ideę Wielkich Węgier” oraz „stworzenie na Zakarpaciu autonomii etnicznej”.

Zarówno zakarpaccy działacze węgierscy jak i władze Węgier uznały tego rodzaju działania ukraińskiego specsłużby za motywowane politycznie i będące przejawem dyskryminacyjnych praktyk państwa ukraińskiego wobec mniejszości narodowych.

Zakarpacki Sąd Apelacyjne uznał, że mienie przejęte przez SBU może posłużyć jako dowody w sprawie przeciwko Brenzovicsowi.

Oskarżenia wobec węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu o separatyzm pojawiają się często w debacie publicznej na Ukrainie. Tymczasem władze Węgier kontestują politykę władz Ukrainy wobec mniejszości narodowych. Ustawa o „zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego” uchwalona przez Radę Najwyższą Ukrainy w kwietniu bieżącego roku utwierdza status języka ukraińskiego jako jedynego oficjalnego na Ukrainie.

Z kolei przyjęta w 2017 roku – ustawy o oświacie ogranicza do prawo nauki w językach mniejszości przysługuje tylko do klas od 1 do 4 a więc do nauczania początkowego. Uszczuplenie praw społeczności mniejszościowych spowodowało protesty i działania ich narodowych ojczyzn. Najbardziej zdecydowanie przeciw nowej ukraińskiej ustawie językowej występują właśnie Węgry. Budapeszt blokuje z tego powodu kontakty między NATO a Ukrainą na wysokim szczeblu politycznym, czyniąc warunkiem ich odblokowania zmianę kontrowersyjnej ustawy językowej i ustawy oświatowej.

Na Ukrainie mieszka ponad 150 tys. etnicznych Węgrów, którzy stanowią większość mieszkańców w gminach Zakarpacia leżących przy granicy Węgier.

hromdske.ua/kresy.pl