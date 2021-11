Włochy wprowadzają „Super Green Pass”, nowy rodzaj „paszportu sanitarnego”

Premier Włoch Mario Draghi w środę wieczorem ogłosił wprowadzenie „Super Green Pass” – wzmocnionej wersji „paszportu sanitarnego” dla osób zaszczepionych i wyleczonych z Covid-19.

Nowy „paszport” umożliwi dostęp do „nieistotnych” usług – wstęp do teatru i kina, na imprezy sportowe i publiczne, do zamkniętych sali w barach, restauracjach i do dyskotek. Od 6 grudnia do 15 stycznia w miejscach tych nie będą już uznawane paszporty sanitarne, wydawane obecnie także na podstawie testów na koronawirusa. Wykluczono więc z dostępu do ww. miejsc osób niezaszczepionych.

Działania te mają uchronić Włochy przed dodatkowymi obostrzeniami w okresie świąteczno-noworocznym.

W wydanym dekrecie rozszerzono obowiązek szczepień na niemedyczny personel pracujący w służbie zdrowia, siły porządkowe i wojsko oraz wszystkich pracowników oświaty. Wymóg ten dotyczyć będzie także trzeciej dawki.

„Sytuacja jest pod kontrolą, jesteśmy w najlepszej sytuacji w Europie dzięki kampanii szczepień, która odniosła niezwykły sukces” – stwierdził Draghi podczas konferencji prasowej w poniedziałek wieczorem.

Rząd zapowiedział zaostrzenie kontroli, prowadzonych przez siły porządkowe, w tym także na drogowych przejściach granicznych Włoch.

Ważność przepustki – Green Pass wynosić będzie 9 miesięcy. Rząd zastanawiał się nad skróceniem ważności przepustek opartych na wynikach testów PCR z 72 do 48 godzin, a tych z wyników szybkich testów z 48 do 24 godzin. Jednak z planów tych zrezygnowano.

Bardziej rygorystyczne niż oczekiwano środki zostały ogłoszone po tym, jak w środę agencja zdrowia UE zaapelowała do państw członkowskich o „pilne” wprowadzenie surowych środków w obliczu rosnących wskaźników infekcji.

Paszporty sanitrne wydane na podstawie negatywnego wyniku testu będą nadal ważne w przypadku wjazdu do miejsc pracy, a także „podstawowych usług”, informuje agencja informacyjna Ansa.

Kresy.pl / thelocal.it / ansa.it