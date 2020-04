Mec. Kwaśniewski: Niektóre działania władz mogą budzić poważne wątpliwości

Mec. Kwaśniewski, zapytany o wprowadzone w Polsce obostrzenia, zauważył, że należą one do najbardziej rygorystycznych w całej Europie. Z drugiej strony, jak zauważa, jeżeli porównamy to co zrobiono na Tajwanie czy w Korei Południowej, z tym, co zrobiono we Francji czy Włoszech, widać wyraźnie, że podjęcie „ostrych i zdecydowanych działań” jest najskuteczniejsze. Stwierdza jednak, że w tym temacie trzeba pochylić się nad kilkoma kwestiami.

Po pierwsze, czy obostrzenia wprowadzane są zgodnie z prawem. Po drugie, czy są zasadne. Po trzecie, czy bezzasadnie nie różnicują ludzi 0raz czy nie są dyskryminujące dla jakiejkolwiek kategorii obywateli.

Konstytucja w art. 31 wskazuje, że zasadniczo ograniczenia wolności muszą być określone w ustawie oraz muszą być proporcjonalne do zagrożeń oraz konieczne dla ich powstrzymania. Inne zasady wdrażania ograniczeń praw i wolności, w tym możliwość ich wprowadzania w drodze zarządzeń i rozporządzeń władzy wykonawczej, są dopuszczalne jedynie w konstytucyjnych stanach nadzwyczajnych – w tym w stanie klęski żywiołowej i stanie wyjątkowym. Stąd jest tak ważne, by wszelkie ingerencje w nasze prawa i wolności w dobie epidemii były wprowadzane przez rządzących zgodnie z prawem – mówi prezes Ordo Iursi.

Wszelkie ingerencje w prawa i wolności powinny być wprowadzane zgodnie z prawem, inaczej zaraz po ustaniu epidemii, Skarb Państwa zasypany być może roszczeniami z tytułu bezprawnego działania władz publicznych. Jeżeli doszłoby do drastycznch ograniczeń praw i wolności z naruszeniem prawa, poszkodowani mogliby ubiegać się o odszkodowania – chodzi np. o osoby, które musiałyby zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej.

To dlatego dla wielu abstrakcyjne zagadnienia, jak tryb przyjmowania zmian Regulaminu Sejmu, mają bardzo konkretne skutki o których odpowiedzialna władza musi pamiętać. Gdyby nie zmieniono Regulaminu ostatecznie podczas zwykłego posiedzenia, taki błąd proceduralny mógłby stać się przesłanką niekonstytucyjności choćby tarczy antykryzysowej, ale także wszystkich nadzwyczajnych sankcji przyjętych jednocześnie podczas zdalnego posiedzenia Sejmu – wyjaśnił mec. Kwaśniewski.

Jeśli chodzi o dyskryminację, prezes Ordo Iuris wskazał przykład publicznych i zbiorowych praktyk religijnych. Czy tak daleko idące ograniczenia, tak wcześnie wprowadzone, nie są nieproporcjonalne do zagrożenia? I czy władza nie dopuściła się nieproporcjonalnego ograniczenia praktyk religijnych, podczas gdy inne obszary życia społecznego nie doznały tak wyraźnych interwencji? – pyta prawnik. Wskazuje też na fakt, że wolność uczestniczenia w publicznych ceremoniach i praktykach religijnych jest aspektem jednego z konstytucyjnych praw podstawowych, wolności sumienia, a jego ograniczenie możliwe jest tylko w ostateczności.

Na uwagę, że w kościołach też możemy się zarazić, mec. Kwaśniewski zauważa, że jest „ogromna różnica” między „niewielkim kościółkiem czy kaplicą, a Świątynią Opatrzności Bożej”. Stwierdza też, że ograniczenie jest nieproporcjonalne wobec innych sfer życia. Przykładem jest sklep – tam może znajdować się maksymalnie trzech klientów na kasę (niezależnie, czy działającą, czy nie). A więc jak są trzy kasy, to może w malutkim sklepiku przebywać 9 osób. W ogromnej świątyni Opatrzności Bożej może znajdować się maksymalnie pięciu wiernych. Podobnie jest w transporcie publicznym. Co ważne – działalność transportu publicznego, czy sklepu nie podlega tak mocnej konstytucyjnej ochronie jak praktyki religijne – mówi.

Prezes Ordo Iuris zwraca uwagę na fakt, że patrząc na historie różnych epidemii, Kościół zawsze współpracował z władzą, ale odbywało się to „w dużym napięciu pomiędzy władzą kościelną i państwową”. Jednak nie zawsze praktyki religijne były zakzywane, o czym świadczy chociażby historia Karola Boromeusza, prowadzącego w czasie zarazy procesje.

Dziś też to nie jest kwestia tego, czy w ogóle świątynie zamykać, ale o wyważenie proporcji. Jeszcze niedawno działały bez problemu wielkie markety, czy markety budowlane. Bez przeszkód jeździła komunikacja miejska, a nawet dochodziło do zagęszczania pasażerów poprzez zmniejszenie liczby kursujących autobusów – mówi. W związku z tym rodzi się pytanie czy skala obostrzeń wobec Kościoła jest adekwatna do zagrożeń i proporcjonalna do ograniczeń w innych sferach życia społecznego.

Mec. Kwaśniewski, pytany o wybory prezydenckie, stwierdził, że w ich przeprowadzeniu może przeszkodzić wiele rzeczy, takich jak np. opór komisarzy wyborczych czy samorządów. Zmiany w kodeksie wyborczym wprowazdane są w trakcie trwania kampanii, co może budzić wątpliwości – z tak późną istotną ingerencją w prawo wyborcze „nie mieliśmy jeszcze w Polsce do czynienia”, a w przeszłości próby wdrażania późnych zmian prawa wyborczego uznawane były przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z Konstytucją. Trybunał w swoich orzeczeniach zawsze zaznaczał konieczność zachowania sześciu miesiećy vacatio legis przed pierwszymi czynnościami wyborczymi. Zostawiał jednak furtkę na „nadzwyczajne okoliczności”, na co mogą powoływać się zwolennicy zmian dokonywanych na sześć tygodni przed wyborami.

Samo przeprowadzenie wyborów w tych okolicznościach również będzie budziło „poważne wątpliwości”. Po przeprowadzeniu głosowania można spodziewać się wielu protestów wyborczych, co w „oczywisty sposób” będzie mogło destabilizować krajową politykę poprzez „próby delegitymizacji procesu wyborczego”. Co do przesunięcia terminu wyborów może on nastąpić jedynie, gdy zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny. Jeśli władza wykonawcza uzna, że przesłanek takich nie ma, wówczas wyborów nie można przesunąć – powiedział prezes Ordo Iuris.

„Kwestią sporną” jego zdaniem są przesłanki do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Jednak obserwowane od kilku tygodniu daleko idące zmiany prawne, głęboka ingerencja w prawa i wolności obywatelskie, a nawet kontrowersyjne ograniczanie praw i wolności w drodze rozporządzeń poszczególnych ministrów, to działania wykraczające poza zwykłe środki konstytucyjne. Konieczność sięgania po takie środki to zgodnie z art. 228 Konstytucji przesłanka wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Dopiero wtedy możliwe jest legalne przejęcie tak szerokich kompetencji przez władzę wykonawczą – podsumował mec. Kwaśniewski.

Kresy.pl / DoRzeczy