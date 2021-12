Interia: grupa posłów PiS domaga się od rządu uchylenia sanitarystycznego rozporządzenia

Portal Interia dotarł do pisma skierowanego do Mateusza Morawieckiego podpisanego przez ośmioro posłów PiS. Domagają się oni od premiera uchylenia przepisów pozwalających przedsiębiorcom na weryfikację szczepień klientów.

Interia napisała we wtorek, że dotarła do treści pisma z 17 grudnia br. sygnowanego przez ośmioro posłów klubu PiS, w tym przez troje posłów Solidarnej Polski. Portal ustalił, że wśród sygnatariuszy listu znaleźli się Anna Maria Siarkowska, Sławomir Zawiślak, Maria Kurowska, Janusz Kowalski, Teresa Hałas i Mariusz Kałużny. Pismo wpłynęło 20 grudnia do Kancelarii Premiera i było skierowane bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego.

Według Interii posłowie domagają się od premiera uchylenia przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r., które określa ograniczenia, nakazy i zakazy związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa. Jak wyjaśniła portalowi Anna Maria Siarkowska, szefowa Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, chodzi o uchylenie przepisów rozporządzenia, które nie mają umocowania ustawowego.

„W obecnym stanie prawnym nie ma przepisów, przyznających przedsiębiorcom prawo do żądania od ich klientów okazania dokumentu potwierdzającego zaszczepienie” – napisali w liście posłowie PiS. Ich zdaniem rozporządzenie „zawiera szereg przepisów istotnie ograniczających możliwość wykonywania działalności gospodarczej związanej z obsługą klientów, m.in. prowadzenia restauracji, hoteli czy dyskotek”.

Poseł Siarkowska w rozmowie z Interią zwróciła uwagę, że w Sejmie znajduje się projekt autorstwa Czesława Hoca (również z PiS), w którym dopiero przewidziano umocowania ustawowe do rozporządzenia. „Dlatego nie ma ono mocy prawnej” – wskazuje Siarkowska.

Podobnie uważa poseł Maria Kurowska. „Zdecydowałam się podpisać, bo cały czas uważam, że nie jest dozwolone, aby rozporządzeniami ograniczać wolność ludzi. Jeśli już, powinna to być ustawa” – twierdzi Kurowska. Według niej w klubie PiS jest wiele osób, które myślą tak jak sygnatariusze listu, ale „nie chcą się ujawniać”.

Wiadomo jednak, że wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński skłania się ku działaniom idącym w przeciwnym kierunku. W poniedziałkowym wywiadzie dla Interii Kaczyński określił się jako zwolennik wprowadzenia przymusu szczepień, gdyby okazało się, że z powodu zaraźliwości wariantu Omikron Polsce groziło zawalenie się służby zdrowia. Wicepremier wskazywał przy tym, że przy sprzeciwie „antyszczepionkowców” z klubu PiS sejmowa większość w tym przypadku zostałaby osiągnięta dzięki głosom części opozycji.

