Wietnam mocno przyspieszył prace przy usypywaniu sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim

Według think-tanku CSIS, od grudnia 2022 roku Wietnam usypał blisko trzy razy więcej powierzchni sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim, niż łącznie w ciągu wcześniejszej dekady. Prace prowadzone są w archipelagu Spratly, do którego pretensje zgłaszają Chiny.

Według raportu amerykańskiego think-tanku CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Wietnam wyraźnie przyspieszył prace, związane z usypywaniem sztucznych wysp w archipelagu Spratly na Morzu Południowochińskim.

Eksperci w oparciu o zdjęcia satelitarne twierdzą, że od grudnia 2022 roku Wietnamczycy utworzyli 330 akrów (133,5 ha) sztucznej powierzchni. To prawie trzy razy więcej, niż łącznie w ciągu wcześniejszej dekady. Między 2012, a 2022 roku Wietnam stworzył łącznie 120 akrów (48,5 ha).

Inwestycje na największą skalę zaobserwowano na rafie Barque Canada Reef, w jęz. wietnamskim Bai Thuyen Chai. Specjalna sekcja w ramach CSIS, Inicjatywa Azjatyckiej Transparentności Morskiej (AMTI) ocenia, że w ciągu roku usypano tam 210 akrów (84,9 ha) sztucznego lądu.

W raporcie stwierdzono też, że Wietnam zaczął używać specjalnych pogłębiarek ssących, aby „przyspieszyć prace’. W zeszłym miesiącu rozpoczął pogłębianie w dwóch dodatkowych lokalizacjach, w tym na Rafie Południowej i Rafie centralnej. Jak ustalono, wysiłki Wietnamu w dalszym ciągu koncentrują się na pogłębianiu i usypywaniu. Budowa infrastruktury jeszcze się tam nie rozpoczęła.

Tym samym, Wietnam pod względem skali takich inwestycji w regionie ustępuje już tylko Chinom, które w latach 2013-2016 usypały ponad 3,2 tys. akrów sztucznej powierzchni.

Wietnamskie MSZ nie odpowiedziało mediom na prośbę o skomentowanie sprawy.

Morze Południowochińskie jest akwenem spornym, przy czym Chiny roszczą sobie pretensje do znacznej jego części. Państwa tego regionu nie zgadzają się z tym i same wysuwają swoje roszczenia względem części obszarów wodny i znajdujących się tam archipelagów oraz raf. Poza Wietnamem, w przypadku wysp Spratly są to jeszcze Filipiny, Malezja i Tajwan. Przez szlaki wodne, wiodące przez to może, rocznie przepływają towary o łącznej wartości ponad ponad 3 bilionów dolarów.

Przeczytaj: Chiny montują instalacje wojskowe na sztucznych wyspach u wybrzeży kraju

Czytaj również: Chiny umacniają swoją obecność na Morzu Południowochińskim. Ostra reakcja USA

AMTI / scmp.com / Kresy.pl