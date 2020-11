Chiny: nowe zdjęcia bombowca z tajemniczym pociskiem. Nowa chińska broń hipersoniczna? [+FOTO]

Nowo ujawnione zdjęcia coraz bardziej wskazują na to, że Chiny pracują nad odpalaną z bombowców bronią hipersoniczną, być może z silnikiem przelotowym – podaje serwis The Drive-War Zone.

W tym tygodniu w sieci pojawiły się zdjęcia chińskiego bombowca H-6N, zdolnego do przenoszenia pocisków rakietowych. Widać na nich, że samolot przenosi pod kadłubem bardzo dużą rakietę. Według serwisu The Drive-War Zone, jest ona niemal identyczna z rakietą, której fotografie pojawiły się w ubiegłym miesiącu. Jej cechy wskazują, że może to być pocisk hipersoniczny, potencjalnie z silnikiem przelotowym i możliwością przenoszenia głowicy jądrowej.

Another new brief video clip showing a PLAAF H-6N bomber carrying the new huge AShBM during either fly-by from its base or after take off. (Image/video via @DS木淫系宜腹 from Weibo) https://t.co/Dqh2JDDA7l pic.twitter.com/gj2xDMwGKb — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 5, 2020

W obu przypadkach chodzi o przenoszony pod kadłubem pocisk rakietowy o długości ponad 12 metrów lub około 1/3 długości H-6N. Kształt części nosowej (m.in. spłaszczony kształt i widoczne „płetwy”) najbardziej sugeruje, że chodzi o jakiś obiekt hipersoniczny.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wcześniej serwis War Zone zwracał uwagę, że kształt ten ogólnie odpowiada nienapędzanemu hipersonicznemu pojazdowi szybującemu DF-ZF, który można było zobaczyć na rakiecie DF-17 podczas parady wojskowej w Pekinie w 2019 roku.

Według innej interpretacji, może to być jakiś bardzo duży obiekt z silnikiem przepływowym, gdyż pod pewnymi względami przypomina to eksperymentalny chiński pojazd hipersoniczny Jia Geng nr 1, którego zdjęcia po raz pierwszy pojawiły się w ubiegłym roku. Pod względem kształtu przypomina on amerykański hipersoniczny pojazd badawczy X-43 czy rosyjski Ch-90. Jia Geng nr 1 jest jednak o ok. 3 metry krótszy niż obiekt z nowych zdjęć pod bombowcem H-6N. Jednocześnie zwraca się uwagę, że samoloty te najpewniej są zdolne do przenoszenia bardzo dużych próbnych pojazdów hipersonicznych lub innych, pełniąc podobną rolę jak amerykańskie B-52. Przednia część opisywanego obiektu zdecydowanie różni się od głowic tradycyjnych rakiet balistycznych.

The Drive-War Zone zwraca uwagę, że dodatkowe wskazówki przynosi próba geo-lokalizacji miejsc, z których pochodzą opisywane nagrania. Prawdopodobnie oba pochodzą z rejonu Bazy Sił Powietrznych Neixiang, gdzie stacjonuje 106. Brygada Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Według „The Diplomat”, jednostka ta może być w trakcie pozyskiwania zdolności nuklearnych. W związku z tym pojawiają się spekulacje, czy zaobserwowane działania nie są elementem mającym doprowadzić do uzyskania takiej zdolności. Ponadto, w podobnym kierunku idą Amerykanie, którzy widzą przyszłość swoich B-52 jako „latające ciężarówki z uzbrojeniem”, przenoszące m.in. rakiety manewrujące z głowicami jądrowymi i broń hipersoniczną z głowicami konwencjonalnymi.

W podsumowaniu The Drive-War Zone zastrzega jednak, że zdjęcia z Chin mogą w istocie przedstawiać po prostu kolejny hipersoniczny pojazd do badań, a niekoniecznie broń. Zaznacza zarazem, że świadczyć może to o trwającym, faktycznym „hipersonicznym wyścigu zbrojeń” na świecie, w którym Chiny aktywnie uczestniczą. Nie jest to zaskoczeniem z uwagi na to, że obecnie przed tym typem broni, umożliwiającej prowadzenie bardzo precyzyjnych ataków bez ostrzeżenia na ważne, praktycznie nie ma skutecznych środków obrony.

Przeczytaj: Raport: część istotnych komponentów amerykańskiej broni hipersonicznej pochodzi od Chińczyków

Czytaj również: Chiny zbudowały hipersoniczny bojowy pojazd latający [+FOTO]

thedrive.com / Kresy.pl