Wielka Brytania zamówiła 10 tysięcy respiratorów, mają pomóc w walce z pandemią koronawirusa – pisze w niedzielę Reuters. W produkcji nowego sprzętu mają pomóc takie firmy jak For, Airbus i Rolls-Royce.

Są one niezbędne do podtrzymywanie oddychania pacjentów z koronawriusem, w wyniku zarażenia płuca mogą przestać działać przez co pacjenci nie są w stanie samodzielnie oddychać.

Jaki pisaliśmy na naszym portalu, koronawirusem zaraził się również premier Wielkiej Brytanii. W piątek około południa brytyjskie media podały, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson uzyskał pozywtyny wynik testu na obecność koronawirusa. Informację o tym podał urząd brytyjskiego premiera przy Downing Street w Londynie.

Sam Johnson zamieścił też w sieci nagranie, na którym sam przyznał, że miał „łagodne objawy” w postaci gorączki i uporczywego kaszlu. Za radą lekarza zgłosił się do testu na obecność koronawirusa, który okazał się pozytywny. – Pracuję z domu, sam się izoluję, to właściwa rzecz, jaką można zrobić – mówił brytyjski premier. Zaznaczył przy tym, że będzie pracował dalej i podziękował też pracownikom brytyjskiej służby zdrowia.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020