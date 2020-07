We Władywostoku zatrzymano niemiecki helikopter wykazujący wysoką radioaktywność

Rosyjscy celnicy z Władywostoku na Dalekim Wschodzie twierdzą, że zatrzymali niemiecki helikopter na którym wykryto bardzo duże przekroczenie norm radioaktywność.

Oświadczenie wydziału służby celnej dalekowschodniego Kraju Nadmorskiego, którego stolicą jest Władywostok, zacytowała we wtorek agencja informacyjna RIA Nowosti. W porcie tego miasta miał pojawić się niemiecki helikopter, który stwarzał zagrożenie. „Cywilny helikopter z przekroczeniem normy radioaktywności o 55 razy władywostoccy celnicy wykryli na morskim przejściu granicznym we Władywostoku” – powiadomiła rzeczniczka tamtejszej służby celnej Asia Bierieżnaja.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak wyjaśniła Bierieżnaja „niebezpieczny radioaktywnie obiekt przybył z Niemiec w kontenerze na adres rosyjskiej firmy”. Maksim Szestierin naczelnik oddziału służby celnej Kraju Nadmorskiego odpowiedzialnego za kontrolę materiałów radioaktywnych powiedział, że źródłem promieniowania w niemieckim helikopterze była skrzynia biegów oraz osłona przekładni tylnego wirnika.

Helikopter trafił do magazynu celników. Orzekli oni, że nie odpowiada on normom celnym Eurazjatyckiego Związku Gospodarczego dlatego maszyna lub jej części zostaną odesłane do Niemiec. Według informacji władywostockiego wydziału służby to 14 przypadek wykrycia radioaktywnego przedmiotu przez jego funkcjonariuszy. Pięć tego rodzaju obiektów próbowano wwieźć z Japonii.

Czytaj także: Podwyższone promieniowanie nad Bałtykiem. Rosja zaprzecza, że doszło do awarii

ria.ru/kresy.pl