Podwyższone promieniowanie nad Bałtykiem. Rosja zaprzecza, że doszło do awarii

W ostatnich dniach jedna ze stacji monitorujących obecność w powietrzu radioaktywnych cząstek wykryła w Sztokholmie podwyższony poziom izotopów wytwarzanych w wyniku rozszczepienia jądrowego. Zdaniem holenderskich naukowców izotopy pochodzą z Rosji i pojawiły się w powietrzu w wyniku niesprawności w elektrowni atomowej. Rosjanie zaprzeczyli, że doszło u nich do jakiejkolwiek awarii.

Jak podała agencja Reutera, Organizacja ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) poinformowała w piątek, że jej stacja badawcza w Sztokholmie wykryła wyższy niż zwykle, ale wciąż nieszkodliwy poziom izotopów wytwarzanych w trakcie rozszczepienia jądrowego, pochodzącego prawdopodobnie z jakiegoś miejsca na Bałtyku lub w jego pobliżu. Chodziło o cez-134, cez-137 i ruten-103 a ich podwyższony poziom został zanotowany w dniach 22/23 czerwca br.

Szef CTBTO Lassina Zerbo zamieścił w piątek na Twitterze mapę z zaznaczonym obszarem, z którego mogły pochodzić wykryte cząstki.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

