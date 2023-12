Warszawa i Kijów znalazły sposób na ominięcie strajku przedsiębiorców. Mekler: zostaliśmy sprzedani przez „nasz rząd” [+VIDEO]

Ukraina omija blokadę granic prowadzoną przez polskich kierowców ciężarówek, przewożąc ciężarówki koleją, poinformowała w czwartek agencja informacyjna Reuters, cytując ukraińskiego urzędnika państwowego przedsiębiorstwa kolejowego.

Jak poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters, Ukraina omija blokadę granic prowadzoną przez polskich kierowców ciężarówek, przewożąc ciężarówki koleją.

„Teraz mamy załadowany pociąg, który stoi na przejściu w Hrubieszowie. Mamy już 23 załadowane wagony kontenerowe z ciężarówkami” – powiedział Walerij Tkaczow, zastępca dyrektora wydziału handlowego kolei.

Zobacz też: Wicepremier Ukrainy uderza w Polskę. “Wzięli ukraińską gospodarkę jako zakładnika”

Powiedział, że strony ukraińska i polska harmonizują obecnie kwestie techniczne.

„Jak tylko pociąg testowy przejedzie i wszystko będzie dobrze, uruchomimy to na masową skalę” – powiedział Tkaczow.

Nowy materiał krążący w Internecie pokazuje ciężarówki zamontowane na wagonach przekraczające granicę Polski z Ukrainą, omijając zatory i opóźnienia na przejściach z Unii Europejskiej na Ukrainę niebędącą członkiem UE.

Ukrainians found a way to solve the problem on the border with Poland pic.twitter.com/V9WlNohqXc

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 6, 2023