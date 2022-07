Ukraina chce budować szybką kolej na linii Kijów – Warszawa. Media: „mocno życzeniowe podejście”

Ukraina chce zbudować szybką linię kolejową Kijów – Warszawa w standardzie 1435 mm. Plan jest nacechowany na razie mocno życzeniowym podejściem – zwraca uwagę portal Rynek Kolejowy.

Pomysł budowy szybkiej kolei na linii Kijów – Warszawa zaprezentowano w tym tygodniu w Lugano. Ministerstwo Infrastruktury ocenia, że powstanie linii w standardzie 1435 mm będzie kosztowało 1,2 miliarda dolarów.

Ukraińcy zadeklarowali w Lugano, że w ramach wojennej odbudowy, chcieliby w pierwszej kolejności naprawić, przebudować lub zbudować 1412 kilometrów linii kolejowych w standardzie 1435 mm (europejski rozstaw torów). 585 kilometrów miałoby dotyczyć kolei dużych prędkości. To dystans od Kijowa do polskiej granicy.

Linia miałaby zostać zbudowana w latach 2026–2032 na bazie istniejącej linii kolejowej Kijów – Jagodzin, po której aktualnie jeździ nocny pociąg do Warszawy. „Wbrew temu co podają polskie media, czas przejazdu nie jest szacowany na trudne do osiągnięcia 4 godziny między stolicami, lecz na 5-6 godzin. Średnia prędkość składu miałaby wynieść 180 km/h. Linia omijałaby od północy Lwów, co jest rozwiązaniem kontrowersyjnym” – pisze Rynek Kolejowy.

Zobacz także: Rząd PiS przyznaje, że Polska ma problem z reeksportem ukraińskiego zboża

Medium zwraca uwagę, że jeśli szybkie pociągi korzystałby z ciągu transportowego na trasie z Kijowa przez Jagodzin, to zapewne jechałyby dalej, po polskiej stronie, przez Chełm i Lublin. Aktualnie najszybsze pociągi do zlokalizowanego 20 kilometrów od granicy Chełma docierają z Warszawy w 3 godziny i 10 minut. „Po podniesieniu prędkości na odcinku Warszawa – Lublin do 160 km/h, zapewne uda się skrócić tę podróż o około 10 minut. Planów na podniesienie prędkości powyżej 160 km/h polska strona nie ma” – czytamy.

Zobacz także: Ukraińcy oferują Polsce odbudowę miast, których nie kontrolują. Niemcy dostali bardziej realistyczną ofertę

rynek-kolejowy.pl / Kresy.pl