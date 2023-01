WaPo: 2/3 Republikanów chce porozumienia z Rosją, nawet za cenę utraty części terytorium przez Ukrainę

Republikanie są coraz bardziej przeciwni przeznaczaniu środków finansowych na wspieranie Ukrainy – pisze „The Washington Post”. 2/3 z nich uważa, że trzeba dążyć do porozumienia z Rosją nawet za cenę utraty przez Ukrainę części jej terytorium”.

Amerykański dziennik „The Washington Post” zwraca uwagę, że sondaże wskazują, iż Republikanie są coraz bardziej przeciwni przeznaczaniu środków finansowych na wspieranie Ukrainy.

Według opublikowanego w tym tygodniu badania sondażowego CBS News/YouGov, 52 proc. Republikanów oczekuje, że ich przedstawiciele w Komgresie będą sprzeciwiać się dalszemu finansowaniu Ukrainy. Przeciwne stanowisko podziela 48 proc. badanych. Zaznaczono, że to pierwsze tego rodzaju badanie od czasu, gdy w Kongresie wystąpił osobiście ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, apelując o dalsze wsparcie.

„WaPo” zwraca uwagę, że choć krótko po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, wspieranie jej było popierane zarówno przez Demokratów, jak i Republikanów. Po pewnym czasie, wśród tych drugich coraz częściej pojawiały się opinie, że USA robią „za dużo”, pomagając Ukrainie. Choć początkowo uważało tak zaledwie kilka procent, to na początku listopada 2022 roku było to już 48 proc. Republikanów.

Po jesiennych wyborach do Kongresu inne sondaży wskazywały, że taka opinia jest wśród wyborców Partii Republikańskiej powszechniejsza, niż te, według których USA robią dla Ukrainy za mało lub tyle, ile potrzeba.

Badania pokazują też spadek poparcia dla dostarczania Ukraińcom broni i sprzętu wojskowego. W listopadowym sondażu CBS/YouGov, przeprowadzonym dla Chicago Council on Global Affairs, 55 proc. Republikanów popierało takie działania. Dla porównania, w lipcu 2022 roku było to jeszcze 68 procent, a w marcu – 80 procent.

Co ciekawe, w tym badaniu poparcie dla udzielania Ukrainie wsparcia gospodarczego było jeszcze niższe i wynosiło 50 proc. W lipcu 2022 roku taką formę pomocy popierało prawie dwie trzecie sympatyków Partii Republikańskiej.

Ponadto, sondaże pokazują, że w tym środowisku coraz powszechniejszy staje się pesymizm w kwestii tego, czy Ukraina jest w stanie wygrać wojnę z Rosją. Coraz częściej oczekiwane jest dojście do porozumienia z Moskwą, w imię zakończenia konfliktu.

W sondażu dla Chicago Council, respondenci mogli wybrać jedną z dwóch opcji: wspierania Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne oraz dążenia do porozumienia „nawet, jeśli będzie to oznaczać, że Ukraina utraci część terytorium”. 66 proc. Republikanów opowiedział się za tą drugą opcją, 33 proc. za pierwszą.

Dodajmy, że jeszcze w listopadzie ub. roku sytuacja była wyraźnie inna. Wówczas połowa badanych opowiadała się za wspieraniem Ukrainy tak długo, jak będzie trzeba. 46 proc. chciało doprowadzenia do zakończenia wojny, nawet kosztem strat terytorialnych po stronie ukraińskiej.

„WaPo” pisze też, że uchwycone w sondażach tendencje znajdują wymowne potwierdzenie, jeśli chodzi o reakcję prominentnych Republikanów. Gazeta zaznacza, że w miarę, jak liczba przeciwników finansowania Ukrainy rosła, liderzy partii raczej nie kwapili się do tego, by zwalczać takie poglądy. Część republikańskich kongresmenów opowiada się za radykalnym obcięciem tych wydatków i przekierowania ich na sprawy wewnętrzne, w tym na wzmocnienie granicy z Meksykiem.

Według „The Washington Post”, gdy Zełenski występował na forum Kongresu, część Republikanów nie przyszła na posiedzenie, a niektórzy ostentacyjnie nie nagradzali wypowiedzi prezydenta Ukrainy brawami.

Co więcej, według opublikowanego wcześniej badania The Wall Street Journal, wśród amerykańskiego społeczeństwa zmienia się nastawienie wobec pomocy dla Ukrainy. Około 30 proc. respondentów uważa, że administracja prezydenta Joe Bidena robi zbyt wiele, aby pomóc Ukrainie. W marcu taki pogląd podzielało tylko 6 proc. Amerykanów. W przypadku zwolenników Partii Republikańskiej, twierdzi tak 48 proc. (w poprzednim badaniu tylko 6 proc.). Jednocześnie, odsetek wyborców republikanów, których zdaniem Stany Zjednoczone nie robią wystarczająco dużo, by pomóc Ukrainie, spadł z 61 proc. w marcu do 17 proc. obecnie. 37 proc. Amerykanów jest przeciw dalszemu wysyłaniu Ukrainie pomocy finansowej (57 proc. jest za).

